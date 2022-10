অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামী আৰু নাই (Veteran Actor Nipon Goswami is no more) ৷ সকলোকে কন্দুৱাই এক অজান পৃথিৱীলৈ গ’ল গৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহগৰাকী ৷ মহানগৰীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মহীৰূহ নিপন গোস্বামীয়ে ৷

শিৱসাগৰৰ নামতিত সুদৰ্শন থিয়েটাৰৰ নাট্য দৰ্শনীত অবাঞ্চিত পৰিস্থিতি (Heated situation at Sudarshan Theatre) ৷ থিয়েটাৰ চলি থকাৰ মাজতেই একাংশ সুৰামত্ত লোকে কৰে উদ্ভণ্ডালি ৷ গেলাৰীৰ দৰ্শকৰ অশালীন মন্তব্যত খন্তেক সময়ৰ বাবে বন্ধ হ’ল নাট্য দৰ্শনী ৷

মহানগৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য ৷ যোৰাবাটত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা (Ganja Seized in Jorabat) ৷ শতাধিক পেকেটত জব্দ প্ৰায় ২,৫০০ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা ৷

দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োভৰ ৷ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হোৱা স্বত্বেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা লোকক ৷ সেয়ে পূৰ্বতকৈ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু অধিক কঠোৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Amit Shah holds meetings with all the states CMs)।

আমগুৰিত নিশা অঘটন ৷ বুধবাৰে নিশা আমগুৰিৰ পৰিবহণ বাছ আস্থানৰ সন্মুখত ধোদৰ আলিত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Amguri) ৷ ট্ৰেইলাৰ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত লোককেইজনক বৰ্তমান চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

কেদাৰনাথ ধামৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগৰ দেৱালকে ধৰি চিলিংসমূহত ৫৫০ টাকৈ সোণৰ তৰপ দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ এক নতুন উজ্জ্বলতা প্ৰকাশ পাইছে । আই আই টি ৰুৰ্কী, চেণ্ট্ৰেল বিল্ডিং ৰিচাৰ্চ ৰুৰ্কী (CBRR) আৰু ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগৰ (ASI) ৬ জনীয়া এটা দলে মন্দিৰৰ ভিতৰত লগোৱা সোণৰ এই লেয়াৰিঙৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰে ।

"ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰধান বিৰোধী দল ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্ক্সবাদী চমুকৈ চিপিআইএময়ে (CPIM) এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে এই দলটোৱে অকলে নিৰ্বাচনত একো কৰিব নোৱাৰিব আৰু নিৰ্বাচনত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা দল নহয় । বৰ্তমান চিপিআইএময়ে নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ নিৰ্বাচনৰ পাঁচ মাহ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছ আৰু টিপ্ৰা মোথা দলৰ (TIPRA Motha) সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷” - ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সাংসদ বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে এক দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এনেদৰে কয় ৷

বুধবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা সাংসদ সুস্মিতা দেৱে (Trinamool Congress leader and MP Sushmita Dev) ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ মানিক সাহাৰ পদত্যাগ দাবী কৰাৰ লগতে আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত বিজেপি শাসিত চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী জনায় (Sushmita Dev demanded resignation of CM Manik Saha)।

বিয়াৰ পাছত পৃথকে থকা মহিলাক EWS প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিলে আদালতে (Court orders issuance of EWS certificate to women)। কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে লেখ আৱেদনৰ জৰিয়তে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । ৰাহজ বিষয়াক অস্থায়ীভাৱে EWS প্ৰমাণপত্ৰ জাৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ ৷ শেহতীয়াকৈ বুধবাৰে নিশা কলিয়াবৰত জব্দ হৈছে গৰু ভৰ্তি এখন বাহন ৷ জব্দকৃত বাহনখন চামগুৰি অভিমুখে গৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷