আজি সমগ্ৰ দেশজুৰি উদযাপন কৰা হ’ব ঈদ-উল-জুহা (Eid al-Adha 2022)৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততত সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিবলৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই-পৰাই তোলা হৈছে ঈদগাহ ময়দানসমূহ ৷

তিনিচুকীয়াত পুনৰ সেনা বাহিনী আৰু আলফাৰ মাজত সংঘৰ্ষ ৷বৰধুমচা আৰক্ষী থানৰ অন্তৰ্গত ডিব্ৰু নদীৰ সমীপৰ পেঙেৰীৰ ২ নং কুজুপাথৰত পুনৰ গুলীবর্ষণ দুয়োপক্ষৰ ৷

গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ‘লংকাকাণ্ড’ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি(Trailer of Lankakand release at Jyoti Chitrabon) । অসমৰ জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যাৰ পটভূমিত সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্মিত ছবিখনত ভৱিষ্যতৰ ভয়াৱহতাৰ ইংগিত দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ২৮ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে ৷

ইস্কন গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত ৯ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা গুৱাহাটী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে(Lord Jagannath Rath Yatra concluded in Guwahati) ৷ পহিলা জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মহোৎসৱখন (Jagannath Rath Yatra 2022 begins ) শনিবাৰে উল্টা ৰথযাত্ৰাৰে সামৰণি পৰে । কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ৰথযাত্ৰা পাণবজাৰ, ফাঁচীবজাৰ হৈ ৪ নং ৰেলগেট পাৰ হৈ এটি ৰোডলৈ যায় ।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জাপানীজ এনকেফ্লাইটিছ ৰোগে ব্যাপক ৰূপ লৈছে ৷ জাপানীজ এনকেফ্লাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শোণিতপুৰ জিলাত শনিবাৰে প্ৰথমগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু(First case of Japanese encephalitis in Tezpur has died) ৷

নগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা । নগাঁৱৰ বৰলালুং গাঁৱত স্থানীয় ৰাইজে জীৱন্তে জ্বলাই দিলে এজন লোকক (Man burnt alive in Nagaon) । মৃত লোকজন বৰলালুং গাঁৱৰ ৰঞ্জিত বৰদলৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ তথ্য অনুসৰি, কেইদিনমান পূৰ্বে সবিতা পাতৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৰঞ্জিত বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে ৷ এই হত্যাৰ সন্দৰ্ভত শনিবাৰে গাঁওবাসী ৰাইজ মেল পাতিছিল ৷ এই ৰাইজ মেলতে অভিযুক্ত ৰঞ্জিত বৰদলৈয়ে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল ৷

কংগ্ৰেছ দলক পুনৰ সমালোচনা ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ ৷ শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জনতা পার্টি, অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা(State BJP official meeting in Dibrugarh)ত অংশগ্ৰহণ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰৰ তিনিবাৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছৰ কোনো স্থিতি নাই(MLA Prashant Phukan advice to Congress MLA ) ।

‘‘কুৰ্বানিক লৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে । চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাত নাই কোনো নতুনত্ব’’ । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক সমৰ্থন জনাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ’ল কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন (Rakibul Hussain press meet on Qurbani on Eid in Nagaon)৷

ধৰালৈ নামি আহিল শিৱ-পাৰ্বতী (Viral shiva Parvati in Nogaon) ৷ ভক্তক আশীৰ্বাদ দি শেষ নহওঁতেই শিৱ-পাৰ্বতী পালেগৈ আৰক্ষী থানা ৷ ৰাম নাম ধ্বনিৰে শিৱ-পাৰ্বতীক ৰাজপথৰ পৰা দিলে হুদু খেদন (FIR against Shiva parboti in Nogaon) ৷

সংকটত অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব’ৰ্ড (Assam Khadi and Village Industries Board)। উদ্বেগজনকভাৱে অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব'ৰ্ডে স্থাপন কৰা উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহ এতিয়া এটাৰ পাছত আনটোকৈ বন্ধ হৈ পৰিছে ।