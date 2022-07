শুকুৰবাৰে বিদ্ৰোহী শিৱসেনা বিধায়ক দীপক কেছাৰকাৰে জনোৱা মতে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছে ৪ জুলাইত বিধানসভাৰ মজিয়াত হ’ব লগা আস্থা ভোটৰ পিছত কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল’ব (Shinde Fadnavis call on cabinet expansion after floor test) ।

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে ধুবুৰীl 39 তম জিলা দিৱস উদযাপন কৰা হয় (Dhubri district day observed) ৷ মধ্যযুগৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব আৰু স্বাধীনোত্তৰ কালৰ পৰা ১৯৮৩ চনত পৃথক ধুবুৰী জিলা গঠনৰ সময়লৈকে ইতিহাসৰ বহু দিশ আলোকপাত কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন মুদ্ৰা বিশেষজ্ঞ শংকৰ কুমাৰ বসুৱে ৷

ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পেলোৱা বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনোধৰণৰ পদক্ষেপ । প্ৰতিবছৰে হোৱা বানৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন বহু পিছুৱাই গৈছে। বিগত পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ প্ৰলয়ংকৰী বান হৈছিল ২০১৭ চনত । সেই বছৰটোত বানত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ আছিল ৪১৬৪.৮১০ কোটি টকা আৰু ১৬০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । এইবাৰৰ বানত আৰু অধিক বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমানেও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি(Flood situation in Assam) । কমা নাই নৈ-উপনৈৰ জলপৃষ্ঠ । বিভিন্ন স্থানত ভাঙিছে বান্ধ । ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে(Water level of the Burhi Dihing is rising steadily) । বুৰাইছে খোৱাঙৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ।

কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে জিলাখনৰ 39 তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উলহে মালহে পালন কৰা হয় ৷ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে (CEM Pramod Bodo) ৷

ৰাজ্যজুৰি নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে শিমলুগুৰিৰ নাজিৰাত বৃহৎ পৰিমানৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰা হয় (Ganza seized at Simaluguri)৷ শিমলুগুৰি মণিপুৰী গাঁৱৰ ৰাজুমণি দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় গাঞ্জাখিনি ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি নাজিৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ নেতৃত্বত যোৱা নাজিৰা আৰু শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ এটা দলে চলাইছিল এই অভিযান ৷

সদৌ অসম চিকিৎসক সন্থাৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়তো শুকুৰবাৰে পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস (National Doctors day observed at Kalgachia) ৷ দেশৰ এগৰাকী স্বনামধন্য চিকিৎসক বিধান চন্দ্ৰ ৰয়ৰ একেটা দিনতে হোৱা জন্ম তথা মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ এই বিশেষ দিনটোত চিকিৎসালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস ।

শুকুৰবাৰে ভিন্ন দাবীৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে BTRৰ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী সন্থাই(Protest in Kokrajhar) ৷ শিক্ষা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে (Protesters send memorandum to BTR CE Pramod Bodo) । শীঘ্ৰে দাবী পূৰণ নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ।

মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশৰ সদস্য(JMB cadre arrested by Guwahati police) । ধৃত সদস্যজনৰ নাম ইনামুল হক । ধৃত ইনামুলক দিছপুৰ থানাত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

শুকুৰবাৰে নাজিৰাৰ লিগিৰী পুখুৰীস্থিত কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হয় (National Doctors Day celebrated in India on July 1)৷ দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত চিকিৎসকসকলে উদযাপন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস ।