প্ৰায় 25 বছৰ দীঘলীয়া আলোচনা শেষত সমাধানৰ দিশে নগা সমস্যা (The Naga issue) ৷ অসম আৰু মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহী দলবোৰৰ সৈতে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবেও ই এক আৰ্হি হ'ব পাৰে ৷

ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ(Flood in Assam 2022) ৷ কামপুৰত বানত উটি গ’ল দুজন কিশোৰ(Two youth drawn in flood) ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত এজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ ৷ আনজন কিশোৰক বাঢ়নী পানীৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত হৈ পৰিছে জলমগ্ন ৷ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠা নৈ-উপনৈসমূহৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ভিন্ন অঞ্চল ৷ বানে সৃষ্টি কৰা ক্ষয়-ক্ষতিৰ ফলত বহিঃবিশ্বৰ লগত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বহু অঞ্চলৰ (Flood in Assam)৷ বানে উটুৱাই নিছে পথ, পথতেই বাগৰি পৰিছে গছ, আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰী ৷

অৰুণাচলত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন(Landslide in Arunachal) ৷ ইটানগৰৰ পাঞ্জাৱী ধাবা যংছেটেৰ সমীপত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত আৱদ্ধ এটা পৰিয়াল ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলে উক্ত স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে এটা শিশুৰ মৃতদেহ(Child died in landslide in Itanagar) ৷ বাকী তিনিজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে সন্ধানহীন হৈছে দুজনকৈ সদস্য ৷

কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কেইবাটাও এলেকা (Flood in west Karbi Anglong) ৷ সৰ্বস্বান্ত কেইবা শতাধিক পৰিয়াল ৷

কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে 25 টাকৈ নিষিদ্ধ হেৰ’ইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ(Twenty five container full of heroin seized in kokrajhar) ৷ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ শান্তিনগৰৰ হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত চলিছিল এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Anti drugs operation by Kokrajhar police) ৷

কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত নোহোৱাকৈয়ে সামৰণি পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ আহ্বান মৰ্মে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত ইণ্ডো-নগা শান্তি আলোচনাৰ বৈঠক (Indo Naga talks remains inconclusive )৷ এন এছ চি এন ইশ্বাক মুইভা গোটে সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এছ চি জামিৰৰ সৈতে মিলামিচা কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক সমালোচনা কৰে ৷ এছ চি জামিৰে লেতেৰা ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ কৰে এন এছ চি এনৰ সদস্যকেইগৰাকীয়ে (NSCN IM lambasts SC Jamir) ৷

টিভি শ্ব’ৰ সময়ত দাড়ি আৰু গোঁফ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ পিছত বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছে কৌতুক অভিনেত্ৰী ভাৰতী সিং (Controversial beard mustache comment by comedian Bharti Singh ) । যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষমা বিচাৰিছে তেওঁ ৷

বিতৰ্কই লগ নেৰা হৈছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক(Lakhimpur Medical College in controversy) । উদ্বোধনৰ দুমাহৰ পাছতে দেৱালত ফাঁট মেলা খবৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰলৈ আনিছিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনক । এইবাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমৰ (Durniti Birudhi Juba Shakti Asom)কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ ৷

১৯৯১ চনৰ অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া ড৹ এল আৰ বিষ্ণৈক নিযুক্তি দিয়া হৈছে মেঘালয়ৰ নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে (New DGP of Meghalaya)৷ অসম আৰক্ষীতো সুদীৰ্ঘ সময়জুৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে এইগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই ৷