শত্ৰুপক্ষৰ সন্মুখত আন এক প্ৰত্যাহ্বান । এতিয়াৰে পৰা ভাৰতে অতি দূৰত্বত থকা শত্ৰুকো আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব । Su-30 MKI যুঁজাৰু বিমানৰ পৰা ব্ৰাহ্ম'ছ এয়াৰ লঞ্চ মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব ভাৰতে (BrahMos air launched Missile from Su 30 MKI fighter aircraft)। শেহতীয়া এক পৰীক্ষণৰ পাছতে দেশজুৰি বায়ু সেনাক প্ৰশংসা ।

মহানগৰীত আকৌ কৃত্ৰিম বান (Artificial flood in Guwahati) ৷ এজাক বৰষুণতে বানত ডুব গ’ল স্মাৰ্ট মহানগৰখন ৷ এই বানৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে ৷

সংকটৰ মাজতে শ্ৰীলংকাৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে ৰনিল ৱিক্ৰমসিংঘে (Ranil Wickremesinghe takes oath as Sri Lanka PM)। দেশখনক সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৱিক্ৰমসিংঘে সক্ষম হ'ব নে নহয় তাক লৈ বৰ্তমান দেশখনত চৰ্চা চলিছে । চৰকাৰে আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নিধিৰ সৈতে বেলআউট পেকেজৰ আলোচনা কৰিছে ।

নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰ'লিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যন ঘোষণা কৰিছে এই কথা(Petrol pump to remain closed in Guwahati today) ৷ তেল কোম্পানীবোৰে প্ৰাপ্য আদায় নিদিয়াৰ প্ৰতিবাদত গুৱাহাটীত পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধৰ ঘোষণা এছ'চিয়েশ্যনৰ ।

ৰাজ্যজুৰি সদৌ অসম সংখ্যা লঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমছুৰ প্ৰতিবাদ (AMSSU protest across the state against price hike) ৷ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ লগতে পেট্ৰ’লজাত সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি বিৰোধিতাৰে আমছুৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল ৰাজ্য ৷

ডিমা হাছাওত প্ৰচণ্ড ভূমিস্খলনৰ(Landslide in Dima Hasao) ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন । পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বহু স্থানত বন্ধ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো (Landslides in Dima Hasao hit traffic movement) । হাফলং-শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাপড় ছড়া, হাফলং-লংকা ঘাইপথত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যানবাহন চলাচল ৷

ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ সৰ্বভাৰতীয় হাৰৰ তুলনাত অসম বহু যোজন পিচ পৰি আছে । চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ সৰ্বভাৰতীয় হাৰ ২০ শতাংশ হোৱাৰ বিপৰীতে অসমৰ অৱস্থান মাত্ৰ ৪.৩২ শতাংশই উদঙাই দিছে ৰাজ্যখনৰ শোচনীয় স্বৰূপ (Internet is available in very few schools in Assam)।

বৃহস্পতিবাৰে ৰায়পুৰ বিমানবন্দৰত এক শোকাৱহ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে দুজন পাইলট নিহত হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি, অৱতৰণৰ সময়তে হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। ৰায়পুৰ বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক ৰাকেশ চাহাইয়ে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কথা নিশ্চিত কৰে।

বিখ্যাত ক্ৰাইম চিৰিজ মিৰ্জাপুৰৰ তৃতীয়টো চিজনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে মিৰ্জাপুৰৰ অনুৰাগীসকল (Mirzapur season 3) ৷ মিৰ্জাপুৰ চিজন 3ৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ কৰিছে অভিনেতা আলী ফজলে ৷ অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ইষ্টাগ্ৰামত জনালে এই কথা ৷ এই খবৰটো বিয়পি পৰাৰ পাছতেই উৎসুক হৈ পৰিছে মিৰ্জাপুৰৰ অনুৰাগীসকল ৷

গুজৰাটৰ বৰোদাৰ এটি বিশেষ দন্ত সংগ্ৰহালয় ৷ য'ত আছে 4 হাজাৰতকৈও অধিক দাঁতৰ নমুনা (Individual dental museum in Gujarat) ৷ বৰোদাৰ দন্ত চিকিৎসক ডাঃ যোগেশ চন্দৰানা আৰু ডাঃ প্ৰণৱ ভদোদৰাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই সংগ্ৰহালয়টো ৷ এই বিশেষ সংগ্ৰহালয়টোৰ নাম হৈছে ডাঃ চন্দৰানা দন্ত সংগ্ৰহালয় (Dr. Chandarana Dental Museum of Vadodara) ৷