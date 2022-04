মঙলবাৰে পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ বন্দুক গৰজিল ছিপাঝাৰৰ সানোৱাতাৰী (Encounter in Sipajhar) ত ৷ এইবাৰ আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত নিহত হয় গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰীৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাইজুদ্দিন আহমেদ ৷

অসমবাসীৰ অতিকে আদৰৰ ৰঙালী বিহুটিলৈ মাথো এদিন বাকী ৷ আগন্তুক ৰঙালী বিহু সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে গুৱাহাটীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে পূৰ্বোত্তৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই(Press meet of Marwari Yuva mancha) ৷ মঞ্চই সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰি 16-17 এপ্ৰিলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা(Rangali Bihu preparation of Marwari Yuva mancha) বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷

ৰঙালীক কেন্দ্ৰ কৰি উথপথপ ৰাজ্য ৷ কাইলৈ গৰু বিহু ৷ তাৰে প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা, প্ৰাক ৰঙালী বিহু উদযাপনকে ধৰি বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচী ৷ তেজপুৰৰ যুগল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(Pre Bihu celebration Jugal HS School) তো মঙলবাৰে উদযাপন কৰা হয় প্ৰাক ৰঙালী বিহু ৷

বিহালীত নকল সোণ সহ আটক হৈছে এজন লোক(One arrested with fake gold in Bihali) ৷ লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে আহি থকা এখন এল্ট’ বাহন (AS 07 T 1545) ৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 50 কেজি সন্দেহযুক্ত নকল সোণ ৷

কাৰ্বি আংলঙৰ ডিলাইত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰি নি থকা অৱস্থাত পাঁচটা চিম্পাঞ্জী উদ্ধাৰ(Five chimpanzees rescued at Dilai) ৷ এই অবৈধ কাৰ্যত জড়িত দুই মণিপুৰী যুৱকক আটক আৰক্ষীৰ ৷

মুকলি হ’ল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো বৈমানিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ (North east's first aviation academy)৷ মঙলবাৰে লখিমপুৰৰ লীলাবাৰীত কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই (Minister of Civil Aviation Jyotiraditya Scindia)৷

পঞ্জাৱৰ তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা পাকিস্তানৰ বিতৰ্কিত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ কণিষ্ঠ ভাতৃ শ্বেহবাজ শ্বৰীফ পাকিস্তানৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে (New Pakistan Prime Minister) ৷ জানো আহক ইমাৰান খানৰ চৰকাৰৰ ভংগ কৰি পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা শ্বেহবাজ শ্বৰীফ কোন ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়, লীলাবাৰী আৰু গুৱাহাটীলৈ আৰম্ভ হ’ল বিমান সেৱা (Flight Service from Pasighat) ৷ মঙলবাৰে এই সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ৷

গুৱাহাটী মহানগৰী বৰ্তমান অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে । অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ বাবে শেহতীয়াভাৱে আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক এনকাউন্টাৰ কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে অপৰাধ ৰোধ কৰিব পৰা নাই (Crime statistics in Guwahati) ৷ যোৱা ৭২ ঘন্টাত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত ৫ টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । ইয়াৰে ৪ টা হত্যাৰ ঘটনা বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে ।

মঙলবাৰে সফল সামৰণি পৰিল দুদিনীয়া ভাৰতীয় কমনৱেল্থ পাৰ্লিয়ামেন্টেৰী এছ'চিয়েছনৰ অষ্টম সংখ্যক সন্মিলনৰ (8th Commonwealth Parliament Association of India Conference)। উক্ত সন্মিলনত বিধানমণ্ডলে চৰকাৰ তথা বিভিন্ন সংস্থাৰ সহযোগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত যুৱশক্তিক দেশৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে কাম কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ।