অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীকাকুলাম জিলাত সংঘটিত হৈছে এক দুৰ্ঘটনা ৷ তীব্ৰবেগী কোণাৰ্ক এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পাঁচজনকৈ লোকে(Five knocked down by train in freak mishap) ৷ ইতিমধ্যে মৃত লোককেইজনৰ ভিতৰত দুজন যাত্ৰী অসমৰ বুলি চিনাক্ত কৰাৰ বিপৰীতে এজন ওড়িশাৰ ব্ৰহ্মপুৰম অঞ্চলৰ বাসিন্দা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ বাকী দুজনক এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগমোহন ৰেড্ডীয়ে ৷

আকৌ ফুটিল অসম আৰক্ষীৰ গুলী (Police encounter at Mukalmua) ৷ সোমবাৰে নিশা মুকালমুৱাৰ কাপলাবড়ীত দৌলাশাল আৰক্ষীৰ অভিযান । আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত দিলবাৰ আলী ৷

ডিব্ৰুগড়ত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সন্মিলন (International Water Transport Conference in Dibrugarh) ৷ সোমবাৰে সন্মিলনখনৰ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে(Minister Sarbananda Sonowal inaugurates International Waterways conclave) ।

তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ-ৰ মাজত ৷ এআইইউডিএফ-ৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে শেহতীয়াকৈ তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে সভাপতি ভূপেন বৰাক । ইয়াৰ পিছতে জনিয়াৰ এআইইউডিএফ-ৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা(MLA Rafiqul Islam criticized Congress) কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

ভাৰতীয় সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান জ্ঞানপীঠ প্ৰদান কাব্য ঋষি নীলমণি ফুকনক (Kavyarishi Nilmani phukan awarded with Jnanpith) ৷ অসম প্ৰকাশন পৰিষদে তেখেতৰ কবিতা দেশৰ বিভিন্ন ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও জানিব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

পানবজাৰ থানাৰ ২০১৪ চনৰ পুৰণি গোচৰত দোষমুক্ত বিধায়ক অখিল গগৈ (Akhil Gogoi become free from old case) ৷ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দায়িত্বত থকাৰ সময়তে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা আৰক্ষীক বাধা প্ৰদানৰ গুৰুতৰ অভিযোগত গোচৰটো ৰুজু হৈছিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৷

হোজাই জিলাৰ কাকীত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অসমী ব’হাগী মেলা (Asomi Bohagi Mela at Kaki) ৷ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মেলা উদ্বোধন কৰে লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক শিবু মিশ্ৰই ৷

কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁৱত সংখ্যালঘু ছাত্ৰ বৃত্তিৰ নামত কেলেংকাৰীয়ে ৰাজ্যজুৰি জোঁকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছিল (Minority scholarship Scam in Nagaon ) ৷ তেনেসময়তে সোমবাৰে এই কেলেংকাৰীৰ তথ্য বিচাৰি নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলায় CIDৰ এটা অভিযানকাৰী দলে (CID raid in Nagaon) ।

বিমানৰ ভিতৰত এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীক দেওবাৰে গেছ আৰু পেট্ৰ’লৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ প্ৰশ্নৰে থকা-সৰকা কৰিছিল (Smriti Irani's face off with congress leader on flight) ৷ এতিয়া এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ গৈ RSS , BJP ৰ ভিতৰ চোৱাত বাক স্বাধীনতা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷

আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰৰ খেৰীৰ হিংসাত্মক গোচৰ(Lakhimpur Kheri Violence) ৰ ৷ উল্লেখ্য যে, 2021 চনৰ 3 অক্টোবৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰৰ খেৰী জিলাত আঠগৰাকীকৈ কৃষকে মন্ত্ৰীপুত্ৰৰ বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ উক্ত বাহনখন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰ টেনীৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰৰ বুলি পিছত পোহৰলৈ আহে ৷ গোচৰটোৰ তদন্তৰ ভাৰ SIT ক অৰ্পণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত চাৰ্জ শ্বীট দাখিল কৰে ৷