অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ (Water level increasing in Brahmaputra) ৷ যাৰ বাবে অনিদিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱা (Majuli and Nimati ferry service stopped) ৷ কেৱল মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱাই নহয় জিলা প্ৰশাসনে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব নিমাতী-কমলাবাৰী আৰু অন্যান্য ফেৰী সেৱাও ৷

এজাক মহিলাই বিচাৰি ফুৰিছে এজন মানুহক ৷ তেওঁক লগ নোপোৱাৰ বাবে ক্ষোভিতও হৈছে তেওঁলোক ৷ সকলোকে লাগে এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীক ৷ লগপালেই যেন ৰক্ষা পৰে মহিলাসকল ৷ কোন এইগৰাকী ব্যক্তি, কিয় বিচাৰি ফুৰিছে মহিলা সকলে ?

মণিপুৰৰ এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণৰ ৷ কিশোৰীগৰাকীয়ে কণমানি ভাতৃক কোলাত লৈ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰা কাৰ্যৰ ফটো সম্প্ৰতি ভাইৰেল(Viral Photo of Maningsiliu Pamei) হৈ পৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৷ কিশোৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত বিভিন্ন দল-সংগঠন ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত জাতীয় পৰিষদে ২৬ টা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে (Guwahati Municipal Corporation election 2022)৷ তাৰে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাত ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হৈছে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দলটো ৷ মঙলবাৰৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷

নিজ কৰ্ম সফলভাৱে ৰূপায়ন নকৰিলে নিলম্বিত হ’ব অংগনবাদী কৰ্মী ৷ কিন্তু যদিহে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী তথা সহায়িকাই মাতৃবন্দনাৰ আঁচনি সফলভাৱে ৰূপায়ন কৰে, তেওঁলোকক বিধায়কৰ ফালৰ পৰা শকত ধনৰ টোপোলাৰে পুৰস্কৃতও কৰা হ'ব ৷ নিজ সমষ্টিতে এই মন্তব্য কৰে বঢ়মপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে (Jitu Goswami warns Anganwadi workers) ৷

পুনৰ বিতৰ্কত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় (Srimanta Sankaradeva University in controversy again) । ফলাফলক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ মাজত পুনৰ সোমাই পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খন । সবিশেষ জানিবলৈ পঢ়ক এই বাতৰি ৷

প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰেতাত্মাৰ প্ৰকোপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বহুলোক উপস্থিত হয় এখন বিশেষ মেলাত । এই মেলাৰ কিছু দৃশ্য দেখিলে গাৰ নোম সিয়ৰি উঠিব আপোনাৰো ৷ এই বিশেষ ভূত মেলাখন ঝাৰখণ্ডৰ পালামুৰ হাইদৰনগৰৰ দেৱী ধাম মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে চৈত মাহত নৱৰাত্ৰী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় (Bhoot Mela in Palamu ) ৷

অতি কৌশলেৰে মহিলাৰ এটিএম সালসলনি কৰি প্ৰৱঞ্চকে লুটি নিছিল ধন ৷ বৰপেটাত মহিলাই হাতে লোটে কৰায়ত্ত কৰিলে বহিঃৰাজ্যৰ তিনি প্ৰৱঞ্চকক ৷ প্ৰৱঞ্চক দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ পেটিএম মেচিন, ৩০ খন চুৰি ডেবিট কাৰ্ড আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহন (Three arrested for allegedly looting money from women bank accounts in Barpeta)৷

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতে আঘাট হানিব পাৰে পাকিস্তানৰ গনতন্ত্ৰক । দেশখনৰ শক্তিশালী সেনাই এতিয়াও নিশ্চিত নহয় আমেৰিকাৰ নে চীন-ৰাছিয়াৰ, কাৰ পক্ষ লোৱাটো ভাল । কিন্তু দেশ খনৰ সেনা প্ৰধান লেঃ জেনেৰেল বাজৱাই নিশ্চিত ভাৱেই কৰিব বিচাৰিছে এক অসম্ভৱক সম্ভৱ -তেওঁ বিচাৰিছে চীন আৰু আমেৰিকা দুয়োখন দেশৰেই কাষ চপাৰ ।

বৈদ্যুতিক বাহনৰ উন্নত প্ৰযুক্তি বিকাশৰ পদক্ষেপ আই আই টি গুৱাহাটী (IIT Guwahati project) এই প্ৰযুক্তিয়ে বাহনৰ কাৰ্বন নিৰ্গমন আৰু ইন্ধন ব্যৱহাৰ হ্ৰাস (Reduce in fuel use) কৰাত সহায় কৰিব । লগতে এই প্ৰযুক্তি গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া পৰিবহন ব্যৱস্থাটো আৰামদায়ক আৰু কম খৰচী কৰাত সহায় কৰিব বুলি ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।