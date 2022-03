ইউৰোপৰ সৰ্ববৃহৎ পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্পত আক্ৰমণ কৰে ৰাছিয়াৰ সৈন্যই(Russian troops shell Europe's Largest Nuclear Power Plant) ৷ ইয়াৰ পাছতেই যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাইছে ইউক্ৰেইনে(Ukraine calls for ceasefire) ৷ ই সমগ্ৰ ইউৰোপতেই পাৰমাণৱিক বিপৰ্যয়ৰ পুনৰাবৃত্তিৰ কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

ইউক্ৰেইনত পুনৰ গুলীবিদ্ধ হৈছে আন এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰ ৷ ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভত চলি থকা গুলীয়াগুলীত আহত হয় ভাৰতীয় ছাত্ৰজন ।

চৰাইদেউৰ সোণাৰিত অসম আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Assam police encounter) ৷ অসম আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় সুৰজ গগৈ নামৰ এজন লোক ৷ আৰক্ষীৰ সন্দেহ অভিযুক্ত সুৰজ গগৈ জড়িত আছে আলফা(স্বা)ত সদস্য ভৰ্তি অভিযানত ৷

মিজোৰামত ২৪ টা আয়ুষ স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন (Sonowal inauguration of 24 AYUSH Health and Wellness Centres in Mizoram) । মিজোৰাম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰচলিত ঔষধ প্ৰণালীকে ধৰি ভাৰতৰ সমৃদ্ধময় পৰম্পৰাগত ঔষধি পদ্ধতিৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ । দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে নাগালেণ্ডত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ'ক ডিমাপুৰত সাক্ষাৎ কৰে ।

সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাচতো কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিড’ৰত চলিছে অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৷ যাকলৈ এতিয়া কঠোৰ হৈছে কলিয়াবৰ জিলা প্ৰশাসন ৷ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক অৱমাননা কৰি কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিড’ৰ হালধিবাৰীত চলোৱা এই নিৰ্মাণকাৰ্যত বৃহস্পতিবাৰে চলিল বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনৰ হাতোৰা (Bokakhat administration carried out eviction drives in Kaziranga animal corridors) ।

অসমত একেৰাহে ডেৰটাকৈ দশক শাসন চলোৱা শতিকা প্ৰাচীন ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা বা গ্ৰহণযোগ্যতা অসমৰ নগৰাঞ্চলত হ্ৰাস পাইছে নেকি(Popularity of Congress in urban areas)? কিয়নো এইবাৰৰ পৌৰ নিৰ্বাচনত দেখা গৈছে যে সৰ্বমুঠ ৯৭৭ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত প্ৰায় ১০০ টাতেই নাই কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰতিনিধি ।

দুগৰাকী আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ দেউৰীয়ে আয়োজন কৰিলে সংবাদমেল (Tinisukia SP on ULFA I member surrendering )। ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ (ULFA I camp in Myanmar) পৰা নামি অহা আলফা তথা NSCN(KYA)ৰ সদস্যৰ এটা সাতজনীয়া দলৰ সন্ধানত অব্যাহত থকা অভিযান সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে ৷

ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰিও সমাজত আছে নিৰ্বাচনৰ বিশেষ স্থান ৷ এই নিৰ্বাচনত জড়িত হৈ পৰে একোখন গাঁৱৰ প্ৰায় সকলো ৰাইজ ৷ শেহতীয়া এক স্থানীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ আবেগিক হৈ পৰিল এগৰাকী পৰাজিত প্ৰাৰ্থী ৷ আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ তেওঁ কাটি পেলালে কমেও পাঁচখন গাঁৱৰ সৈতে সংযোগ কৰা এটা পথ (Defeated Sarpanch candidate digs road) ৷

যোৰহাটৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ যায় 22 তম দীক্ষান্ত সমাৱৰ্তন (22nd Convocation of Assam Agricultural University) ৷ এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী উপস্থিত থকাৰ লগতে সান্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ৷

তিনিচুকীয়াৰ ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অবৈধভাৱে ৰিজ'ৰ্ট স্থাপন (illegal establishment of resorts in Dibru Saikhowa National Park ) কৰি ব্যৱসায় চলাই থকাৰ সন্দৰ্ভত ৰিজ'ৰ্ট আৰু বন বিভাগলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী ৷