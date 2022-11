আজি নলবাৰীৰ চান্দকুছিত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ বৰ্দ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা(BJP Executive Meeting in Nalbari) ৷ শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে বিজেপিৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বই ৷

কৰ্ণাটকত ১৩,৩৬৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ অস্থায়ী বাছনি তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । কৰ্ণাটকৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিজন তৃতীয় লিংগক শিক্ষক হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে (transgenders selected as teachers in Karnataka)। এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্ৰী বিচি নাগেশে ।

পাকিস্তানক গোপনীয় আৰু সংবেদনশীল তথ্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগত শুকুৰবাৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ত কৰ্মৰত এজন গাড়ীচালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে(Driver working in MEA arrested) । পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ISI য়ে চালকজনক হানিট্ৰেপ কৰিছিল(Pakistan spy agency ISI) ।

চৰকাৰৰ কোটি টকীয়া জল জীৱন মিছন আঁচনি(Jal Jeevan Mission in Assam)য়ে ঢুকি নোপোৱা জোনাইৰ এখন গাওঁ(Drinking water problem at Jonai) । আদিম যুগৰ দৰে বালিচৰত গাঁত খান্দি পানী খাই জীয়াই আছে জোনাইৰ টাৰিবস্তিৰ কেইবাটাও পৰিয়াল । চৰকাৰলৈ কৰা আবেদন অসাৰ ।

অসহায় হাগ্ৰামাক চাকনৈয়াত পেলাই ৰং চাইছে কোনে? বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰৰ এখন বিশেষ ব্যক্তিগত ফটো আৰু দেশৰ ভিভিআইপি ৩জন ব্যক্তিলৈ পঠিওৱা ফাইলত আবদ্ধ বিশেষ চিঠি ভাইৰেল কৰিলে কোনে ? নিশ্চয়কৈ হাগ্ৰামাক ভাল পাই কোনেও কৰা নাই এই কাম৷ ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ’লেও; সঁচাকৈ জানো প্ৰমোদ বড়োক আঁতৰাই পুনৰ হাগ্ৰামাক বড়োভূমিৰ শাসনভাৰ দিব বিজেপি নেতৃত্বই? হাগ্ৰামাক পুনৰ মিত্ৰ কৰি ল’বনে মোডী-শ্বাহে(Hagrama Mahilary latest news)?

প্ৰেমৰ বাবে যদি কবিতা ৰচনা হৈছে, প্ৰেমৰ বাবে আকৌ বহু গীত ৰচনা হৈছে । তাজমহলকে ধৰি বহু স্মৃতিৰ সাক্ষী প্ৰেম । বহু প্ৰেম চিৰযুগমীয়া হৈ ৰৈছে । ইয়াৰ মাজতে নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ এক প্ৰেম কাহিনীয়ে বুকু কঁপাই তুলিছে বহুতকে (Nagaon love story makes everyone emotional)। অন্তিম শয়নত শুই থকা প্ৰেমিকাক সেন্দুৰ পিন্ধাই হুকহুকাই কান্দিছে প্ৰেমিকে । হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি বিয়াখন পতাৰ দুয়োৰে বহুত হাবিয়াস আছিল যদিও সেই আশা পূৰণ নহ'ল চাপৰমুখৰ কচুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা বৰা আৰু প্ৰেমিক বিতোপন তামুলীৰ ৷

সুৰাসক্ত মডেলগৰাকীক ঘৰত থোৱাৰ চলেৰে তিনি মাতাল বন্ধুৱে চলন্ত গাড়ীৰ ভিতৰত ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ(Model gang-raped inside moving car in Kochi) ৷ মডেলগৰাকীক মহিলা বান্ধৱীসহ যুৱক তিনিজনক আটক কৰি জেৰা অভ্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷

উত্তৰ কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাৰ মাচিল অঞ্চলত শুকুৰবাৰে হিমস্খলনৰ ফলত তিনিজন সেনা জোৱান নিহত (Three soldiers die in avalanche) ৷ মৃত সেনা জোৱান তিনিজন হ’ল মুকেশ কুমাৰ, মনোজ গাইকোৱাদ আৰু লক্ষ্মণ ৰাও (Soldiers died in JK)৷

লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জয়ন্তী(400th birth anniversary of Lachit Borphukan) উপলক্ষে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ মিছাস্থিত সেনা চাউনিত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া বীৰ সেনাপতিগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেট জেনেৰেল পি. কে. ভঁড়ালীয়ে(Lachit Borphukan statue inaugurated at Kaliabar) । ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ মিছা মিলিটেৰী ষ্টেছনৰ মুখ্যদ্বাৰখনৰ নামো লাচিত বৰফুকনৰ নামেৰে ৰাখে সেনা বাহিনীয়ে(Lachit Divas 2022) ।

প্ৰাক্তন স্বামী নাগা চৈতন্যৰ সৈতে পুনৰ এক হ’ব বিচাৰিছে নেকি সামন্থা ৰুথ প্ৰভুৱে ?অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে লোৱা এই সিদ্ধান্তই তাৰেই ইংগিত দিছে ৷ সবিশেষ আগলৈ-