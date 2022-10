Chief Twit Elon Musk: টুইটাৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ এলন মাস্কৰ, CEO পৰাগ আগৰৱালাক বৰ্খাস্ত

বিভিন্ন জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত এলন মাস্কে সমাপ্ত কৰিলে টুইটাৰ ক্ৰয় কৰাৰ ৪৪ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ চুক্তি । শুকুৰবাৰে তেওঁ টুইটাৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে বৰ্খাস্ত কৰে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পৰাগ আগৰৱালা আৰু আন তিনিজন শীৰ্ষ বিষয়াক (Twitter CEO Parag Agarwal sacked)। সাধাৰণ পৰামৰ্শদাতা ছিন এজেটকো বৰ্খাস্ত ।

Putin on Modi : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক প্ৰশংসা পুটিনৰ, ‘‘তেওঁ এজন ডাঙৰ দেশপ্ৰেমিক’’

মস্কোত ৰাছিয়ান ভাষাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক প্ৰশংসা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থত স্বতন্ত্ৰ বৈদেশিক নীতি পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষম এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি অখ্যা দিয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে (Modi is a patriot of his country said Putin) ৷

MP Rwngwra Narzary visits Indo-Bhutan border : অসমৰ পৰিৱেশ বিনস্ত কৰিছে ভূটানে !

পোহৰলৈ আহিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ কু-কৰ্ম (Bhutans misdeeds have come to light)। সুৰা কোম্পানীৰ পেলনীয়া আৱৰ্জনা, বিষাক্ত পদাৰ্থ নিজৰাৰ মাজেৰে অসমৰ চিৰাঙৰ নৈ-উপনৈসমূহলৈ আহিছে । বহু জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে, মানুহৰ বাবেও বিপদ নামি আহিছে । ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰীয়ে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে লৈছে উদ্যোগ ।

Stone found in hotel food: চিঙৰাত ওলাল শিলগুটি, হতভম্ব গ্ৰাহক

নগাঁও হয়বৰগাঁৱৰ অসম হোটেলৰ চিঙৰাত ওলাল শিলগুটি ৷ হয়বৰগাঁৱৰ অসম হোটেলৰ পৰা ক্ৰয় কৰা চিঙৰাত শিলগুটি ওলোৱাৰ অভিযোগ (Stone found in hotel food in Nagaon) ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নগাঁৱৰে এগৰাকী যুৱকে ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

Fake gold seized in Guwahati : নকল সোণসহ আটক প্ৰৱঞ্চক

উত্তৰ গুৱাহাটীত জব্দ হৈছে নকল সোণৰ নাও আৰু যীচুৰ মূৰ্তি (Fake gold seized in Guwahati) ৷ লগতে জব্দ চাৰিটা ম’বাইল ফোন, নগদ ১ লাখ ৫ হাজাৰ টকা‌ আৰু এখন বিলাসী বাহন ৷ জব্দকৃত নকল সোণৰ নাও আৰু যীচুটোৰ ওজন প্ৰায় দুই কিলোগ্ৰাম ৷

Veteran actor Nipon Goswami : বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ অন্তিম যাত্ৰা

বিশিষ্ট অভিনেতা তথা অসমীয়া ছবিজগতৰ পথিকৃৎ নিপন গোস্বামীৰ শেষৰটো যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে (Last journey of Actor Nipon Goswami)। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰলৈ, তাৰ পাচত দীঘলী পুখুৰীলৈ আৰু তাৰ পাছতে নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয় বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ নশ্বৰদেহ (Actor Nipon Goswami is no more) ৷

Miya museum controversy: মিঞা শব্দটো সন্মানসূচক শব্দ; সাংসদ দিলীপ শইকীয়া

অসমত কিন্তু মিঞা মিউজিয়াম হ’ব নোৱাৰে ৷ এইটো একদম ধ্ৰুৱসত্য কথা ৷ মিঞা মিউজিয়ামৰ জৰিয়তে আমাৰ যি অসমীয়া জাতীয় চেতনা, সংস্কৃতি সেইটো সমৃদ্ধ নহ’ব ৷ এইটোৱেই আমাৰ মাজত বিভাজন আৰু অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব ৷ মিঞা মিউজিয়াম সন্দৰ্ভত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ (MP Dilip Saikia On Miya Museum Controversy)৷

Veteran actor Nipon Goswami passes away: অতীতৰ মধুৰ পৃষ্ঠা ৰোমন্থন কৰি আবেগিক জুবিন গাৰ্গ

‘‘মামাৰ এনেকুৱা কিবা এটা হ’ব বুলি ভবা নাছিলো ৷ এই বাতৰি দুভাগ্যজনক’’ । অসমৰ চলচিত্ৰ জগতৰ অন্যতম উজ্বল নক্ষত্ৰ নিপন গোস্বামীৰ নশ্বৰ দেহৰ কাষত থিয় হৈ সংবাদ মাধ্যমক আগত এই মন্তব্য কৰে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে ।

Actor Nipon Goswami is no more : ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ শোক প্ৰকাশ

আজি অসমবাসীয়ে কান্দিছে ৷ কিয়নো অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ উজ্বল নক্ষত্ৰটো খহি পৰিল ৷ অসমীয়া ছবি জগতৰ মহীৰূহ স্বৰূপ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ বিয়োগত মৰ্মাহত ৰাজ্যবাসী (Actor Nipon Goswami is no more) ৷ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ বিয়োগত কি সাংস্কৃতিক মহল, কি ৰাজনৈতিক মহল সকলোতে পৰিছে শোক ছাঁ ৷ প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ বিয়োগত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো শোক প্ৰকাশ কৰিছে (Bhabesh Kalita expresses condolences message on actor Nipon Goswami demise) ৷

Drugs seized in Karimganj : কৰিমগঞ্জত জব্দ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান (Operation against narcotics in Assam) ৷ এইবাৰ কৰিমগঞ্জত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ৷ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, 48 টা চাবোনৰ বাকচত আছিল প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ৷