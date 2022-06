পুৱা ৯ বজাৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা আৰু কৰ্ণাটকত আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন (Rajya Sabha election in 4 states)। মুঠ ১৬ খন আসনত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন । ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশ, তামিলনাডু, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ওড়িশা, মধ্য প্ৰদেশ, পাঞ্জাৱ, ছট্টীশগড়, উত্তৰাখণ্ড, ঝাৰখণ্ড আৰু তেলেংগানাৰ ৪১ গৰাকী প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে নিৰ্বাচিত হয় ।

নগাঁৱৰ পলিটেকনিক আৰু আইটিআইৰ ছাত্ৰৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত (Fight between polytechnic and Nagaon ITI students)। ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাক লৈয়েই এই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় । উত্তেজিত ছাত্ৰক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা ।

ৰঙিয়াত বৃহস্পতিবাৰে বিজেপি দলৰ উদ্যোগত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ আৰিমত্ত পঞ্চায়ত ভৱনত আয়োজন কৰা এই সভাখনত প্ৰায় পাঁচশ পঞ্চাশগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি দলত যোগদান কৰে (Over 550 congress and other parties supporters join BJP) । একেদিনাই ৰঙিয়া হৰদত্ত-বীৰদত্ত ভৱন (Haradutta Biradutta Bhaban) প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত আন এক অনুষ্ঠানত আক্ৰাছু , কংগ্ৰেছ , এজেপি আৰু আছুৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে ।

নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ বনপুৰাত নিকৃষ্ট কাণ্ড । দূৰ্বৃত্তই কাটি তহিলং কৰিলে এঘৰ লোকৰ ২৬ জোপাকৈ গছ ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা গৃহস্থ শুই থকা অৱস্থাত কোনো দুৰ্বৃত্তই বনপুৰাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হাফিজুৰ ৰহমানৰ বাসগৃহৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি নাৰিকল, তামোল, আম,অমিতা, লিচু আদি বিভিন্ন গছ কাটি তহিলং কৰে (Miscreants Destroyed Trees at Mukalmua) ৷ ভুক্তভোগী হাফিজুৰে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত দৌলাশাল আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

বিটিআৰত এইবাৰ সংঘটিত হৈছে আঠুৱা যোগানৰ নামত দুৰ্নীতি (Corruption in eight supply) ৷ দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ দুজনকৈ নেতাক ৷ সম্প্ৰতি দুয়োকে তিনিদিনৰ বাবে আৰক্ষী জিন্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে ।

ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ (The Election Commission of India has announced the election for the President of India) ৷ সংবিধানৰ 62 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি 24 জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব ৷

ধুবুৰীত অ'টো ৰিক্সা চালক আৰু মালিক সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ(Auto rickshaw drivers and owners association protest) । ধুবুৰীৰ ৰাজপথত অৱৰোধ কৰি তিনি ঘণ্টাযোৰা প্ৰতিবাদ শতাধিক অ'টো ৰিক্সা চালকৰ ।

ত্ৰিপুৰাত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ ৷ এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে গাঞ্জাখিনি ৷ জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 2 কোটি টকা ৷

বৰপেটা আদালতৰ বৃহৎ ৰায় ৷ মৃত সন্তানৰ পৰিৱৰ্তে ৩ বছৰ পিচত আদালতে ওভতাই দিলে জীৱিত সন্তানক ৷ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবেই ৩ বছৰ পূৰ্বে সন্তান সলনি হোৱা এক ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিলে আদালতে (Barpeta court allows to return child exchange by mistake in hospital) ৷

সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক(HSLC Exam Result 2022) লৈ নলবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত নাই কোনো উচাহ ৷ কাৰণ বিদ্যালয়খনৰ 16 গৰাকী শিক্ষকে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰাব নোৱাৰিলে বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত একমাত্ৰ শিক্ষাৰ্থীগৰাকীকো ৷