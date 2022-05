পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰিলে আন এজন অসমীয়াই(Assamese to climb Mount Everest) ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ভাৰতীয় সময় মতে ৭.৩০ বজাত মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰে আমেৰিকা নিবাসী অসম সন্তান হেদায়েত আলীয়ে ৷

ৰাজস্থানৰ চিট্টোৰগড় এতিয়া প্ৰৱঞ্চকৰ ঘাটি ৰূপে চিহ্নিত হৈছে । ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাছত এইবাৰ মেঘালয়ৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াক টাৰ্গেট কৰিছে প্ৰৱঞ্চকৰ দলে । মেঘালয় আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় চিট্টোৰগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৪ জনীয়া প্ৰৱঞ্চকৰ দলক (Meghalaya police arrested thugs from Chittorgarh)। ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

এইবাৰ চোৰাং চিকাৰীয়ে জীৱিত অৱস্থাতে কাটি নিলে গঁড়ৰ খৰ্গ (Poachers cut off rhino horns) ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 15 নং মাগুৰমাৰীত ৷ তথ্য অনুসৰি, ডাঃ বিজয় গগৈৰ নেতৃত্বত এটা চিকিৎসকৰ দলে গঁড়টো টেংকুলাইছ কৰি ইতিমধ্যে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিছে ।

দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ আইনৰ প্ৰয়োগ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Sedition Law to be paused until review)। এতিয়াৰে পৰা এই আইনৰ অধীনত কোনো ধৰণৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিসমূহ গোচৰ অব্যাহত আছে সেয়াও স্থগিত হ'ব । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নৰ ।

বুধবাৰে আয়োজন কৰা হয় নর্থ ইষ্ট ডেইৰী কো-অপাৰেটিভ কনক্লেভ ( North East Dairy Cooperative Conclave) ৷ এই অনুষ্ঠানত পূৰবী ডেইৰীৰ এটা গৰু খাদ্য নির্মাণ কাৰখানা উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ এই সন্মিলনতে অসম চৰকাৰ, NDDB আৰু পূৱ অসম দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সংঘ লিমিটেড (EAMUL) আৰু যোৰহাটৰ মাজত এক ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষৰ হয় ৷

বিজেপিৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। দুর্নীতি নকৰো, দুর্নীতি কৰিব নিদিও মহামন্ত্ৰৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আপোচহীন হৈ থাকিব পাৰিলে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে সন্মানো পাব আৰু আসনো পাব । এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

ধৰ্মনগৰী হৰিদ্বাৰত সংঘটিত হৈছে এক আশ্চৰ্যজনক ঘটনা ৷ এক বৃদ্ধ দম্পতীয়ে নিজ পুত্ৰ-বোৱাৰীক দাবী কৰিলে নাতিৰ (Parents demand grandchildren) ৷ জিলা আদালতত এই সন্দৰ্ভত এক আবেদন দাখিল কৰিছে দম্পতীটোৱে (Parents move court against son)৷

মঙলবাৰে ইম্ফলত জব্দ 2 কিলোগ্ৰাম পৰিমাণৰ আফিম (Opium seized at Imphal) ৷ মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাত অভিযান চলাই বিশেষ কমাণ্ডো গোটৰ এটা দলে এই আফিমখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে এজন লোকক আটক কৰে ৷

কংগনা বৰ্তমানে ব্যস্ত আছে মুক্তি পাবলগীয়া ছবি ধাকড়ৰ প্ৰচাৰত ৷ কংগনাই পৰিধান কৰা পোছাকবোৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সাহসী আৰু আকৰ্ষণীয় দুয়োটা ৰূপেই ফুটি উঠিছে ৷

বলীউডৰ হাৰ্টথ্ৰব অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰে বলীউডত সম্পূৰ্ণ কৰিলে দহটা বছৰ ৷ নিজৰ সুন্দৰ সুঠাম চেহেৰাৰ লগতে অভিনয় শৈলীৰে দৰ্শকৰ মনত এক সুকীয়া স্থান অধিকাৰ কৰি থৈছে অৰ্জুনে ৷