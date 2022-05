মধ্যপ্ৰদেশৰ খাৰগোনত 11 ঘণ্টাৰ বাবে শিথিল কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন(Curfew relaxed in Khargone) ৷ এই সময়চোৱাত খুলিব পাৰিব পেট্ৰ’ল পাম্পসমূহ(Petrol pumps allowed to open in Khargone) ৷ বিপৰীতে বন্ধ থাকিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ ৷ খাৰগোনৰ উপ-বিভাগীয় দণ্ডাধীশ মিলিন্দ ধোকে মঙলবাৰে নিশা এই বিষয়ে সদৰি কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৷ যাত্ৰীবাহী বাছসমূহ চলাচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো শিথিল কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা ৷

মঙলবাৰে নিশা হোজাই চহৰৰ উত্তৰ বিদ্যানগৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৷ তথ্য অনুসৰি, চাৰিটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডটো (Cylinder explosions in Hojai) । তাৰপাচতে জুইৰ লেলিহান শিখাই পলকতে ছানি ধৰে দুটাকৈ বাসগৃহ । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ (Cylinder blast in Hojai) ৷

অসমীয়া আৰু বঙালী ভাষী লোকৰ সংঘাতৰ মাজতে কলকাতাৰ এটা সমাজ সচেতন পৰিয়ালে দেখুৱাইছে এক অনবৈদ্য নিদৰ্শন ৷ কলকাতাৰ সমীপৰ দক্ষিণ 24 পৰগণাৰ পিয়ালিৰ সমাজকৰ্মী লক্ষণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেখেতৰ প্ৰয়াত মাতৃৰ শেষ ইচ্ছা অনুসৰি, নিজ বাসগৃহৰ সৈতে সংলগ্ন থকা এডোখৰ ভূমি নামঘৰসহ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে দান কৰে (A Bengali family donates land for setting up of Namghar in Kolkata) ।

পূৰ্বতকৈ আৰু অধিক টোলটেক্স দিবলৈ সাজু হওক ৰাজ্যবাসী ৷ কিয়নো অসমত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আকৌ এখন নতুন টোলগেটৰ কাম ৷ যুদ্ধংদেহী ৰূপত এতিয়া তেজপুৰ সংযোগী পথৰ চুলুঙৰ এই টোলগেট (New Tool Gate at Kaliabor) ৷ শীঘ্ৰে মুকলি হ’ব এই টোলগেট ৷

পবিত্ৰ ঈদ-উল-ফিতৰৰ দিনাই লখিমপুৰত অঘটন ৷ জিলাখনৰ কঠাল পুখুৰী ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপতে থকা এটা পুখুৰীৰ পানীত ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত প্ৰায় ছমহীয়া এটি শিশুৰ মৃতদেহ (A child dead body recovered in Lakhimpur) ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত 3,205 গৰাকী ব্যক্তি নতুনকৈ কৰ’ণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত(India reports 3205 new Covid cases) হৈছে ৷ তদুপৰি কৰ’ণা(Covid 19 in India) ত আক্ৰান্ত হোৱা 31 গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ যাৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 5,23,920 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ইউৰোপ ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনৰ অন্তত কোপেনহেগেনৰ ঐতিহাসিক আমালিয়েনবৰ্গ প্ৰাসাদত ডেনমাৰ্কৰ ৰাণী দ্বিতীয় মাৰ্গ্ৰেথে(PM Modi meets Queen of Denmark) উষ্ম আদৰণি জনায় ।

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া মুকলিকৈ বহিল জুৱাৰ আড্ডা (Open gambling in Barpeta) । কাণসাৰ নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ । শীঘ্ৰেই জুৱা খেলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ৷

প্ৰতিবছৰে ২০ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা । অসম চৰকাৰ আৰু টাটা টেকন'লজী লিমিটেডৰ মাজত হোৱা চুক্তি অনুসৰি ৩৪ খন প'লিটেকনিক আৰু ৪৩ খন আই টি আইক গঢ়ি তোলা হ'ব উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰ । ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা ২৩৯০ কোটি টকাৰ ক্ষেত্রত ৮৭ শতাংশ পুঁজি দিব টাটাই (TATA's initiative towards)। বাকীখিনি ধন দিব ৰাজ্য চৰকাৰে । মুঠ ২,৩৯০ কোটি টকাৰ ৮৭ শতাংশ দিব টাটা টেকনল'জি প্ৰাইভেট লিমিটেডে ।

পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ (GMC election 2022) পাছতে মিত্রদলৰ পাৰিষদসকলৰ মাজত মেয়ৰ আৰু উপ মেয়ৰ বাচনিকলৈ অসন্তুষ্টি ৷ উপ মেয়ৰ পদটো বিচাৰিছিল অগপই। অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিলে অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। মিলিজুলি কৰিলে ভাল লাগিলহেঁতেন বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ।