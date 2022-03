শনিবাৰে পুৱা পুনৰ 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য (Petrol diesel prices hiked) ৷ ৰাজধানী দিল্লীত বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য 98.61 টকা আৰু ডিজেলত 89.87 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

মুহাৰ ফলত গছৰ তলত আশ্ৰয় লোৱাই কাল হ’ল কমাৰবন্ধাৰ দ-গোঁহাই গাঁৱৰ হেমকান্ত বৰাৰ । শুকুৰবাৰে নিশা এডাল প্ৰকাণ্ড জৰী গছ উভালি পৰি মৃত্যু ঘটে 63 বছৰীয়া হেমকান্ত বৰা (one man died due to storm in Golaghat) নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৷

শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইনৰ ডনবাছ অঞ্চল দখল কৰাত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৰাছিয়াই । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইউক্ৰেইন সেনাই তীব্ৰ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি আৰু ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ দাবীত শুকুৰবাৰে উত্তাল হ’ল বাক্সা (Adivasi Jatiya Mahasabha stages protest in Baska) জিলা ৷ অসমৰ আদিবাসীসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত ৩ ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত বহিল আদিবাসী জাতীয় মহাসভা ৷

সকলোৰে ধন উপাৰ্জনৰ বিভিন্ন লক্ষ্য থাকে আৰু আমি সেইবোৰত উপনীত হ'বলৈ বহু বছৰ ধৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰো । ব্যক্তি বিশেষে এই লক্ষ্যবোৰ পৃথক হ'ব পাৰে । সকলোৱে আৰ্থিকভাৱে সফল হ'ব বিচাৰে (Everyone wants to be financially successful) আৰু চাপমুক্ত জীৱন-যাপন কৰিবলৈ বিচাৰে । কিন্তু, কৰ’ণা আৰু অন্যান্য কাৰণত বহুতে দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত মূলপথলৈ ঘূৰি আহিবলৈ কিছুমান বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ।

ৰঙিয়াৰ দ্বীপ্তেশ্বৰীৰ পুঠিমাৰী নৈত প্ৰতিদিনে চলি আছে অবৈধ বালিৰ খনন (Illegal sand mining at Rangia) ৷ নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগৰ উত্তৰ কামৰূপ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰীৰ কাৰ্য‍ালয় । কাৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অবৈধ খনন !

বাক্সাত অনুষ্ঠিত সশস্ত্ৰ সীমা সুৰক্ষা বলৰ চিভিক এক্সন কাৰ্যসূচী (Civic Action programme by SSB)ত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই ৷ তেওঁ চিলাই মেচিন প্ৰশিক্ষণত অংশগ্রহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণ কৰে ৷

কাকপথাৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান অব্যাহত ৰাখি পুনৰ সফলতা লাভ কৰিছে ৷ এইবাৰ আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ হেৰ’ইনসহ চাৰিটা সৰবৰাহকাৰীক (Drugs peddler arrested) আটক কৰে ৷

গুজৰাটত স্থাপন কৰা হ’ব পৰম্পৰাগত ঔষধিৰ গ্ল'বেল চেণ্টাৰ (Traditional medicinal global centre to be set up in Gujarat) ৷ জেনেভাত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ মাজত স্বাক্ষৰিত কৰা হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি ৷ কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুকুৰবাৰে লোকসভাত প্ৰকাশ কৰে এই তথ্য ৷

1984 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জম্মু-কাশ্মীৰৰ ভাদেৰৱাহত জন্ম হৈছিল শ্বাহিৰ শ্বেখ-ৰ ৷ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম শ্বাহিৰ শ্বেখ নৱাজ ৷