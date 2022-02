অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং চেক্টৰত প্ৰাণ হেৰুওৱা বীৰ সৈনিককেইজনৰ নশ্বৰদেহ বৃহস্পতিবাৰে হেলিকপ্টাৰযোগে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খুপিৰ পৰা তেজপুৰ লৈ অনা হয় । শুকুৰবাৰে নিশা তেজপুৰ সেনাৰ বেছ হাস্পাতালত জোৱানকেইজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সমাপ্ত কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পাছতেই শনিবাৰে পুৱা জোৱানকেইজনৰ মৃতদেহ শালনিবাৰী বায়ুসেনাৰ ঘাটিলৈ আৰু তাৰপৰা দিল্লী লৈ নিয়া হয়(Indian Army trooper killed during avalanche in Arunachal) ।

উপ নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া মাজুলীত বলিছে গৰম বতাহ (By election in Majuli) । শাসক-বিৰোধী সকলো ব্যস্ত ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাত ৷ মাজুলীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে সমষ্টিটোত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু বিধায়ক নৱ দলে ৷ এনে সময়তে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷

ত্ৰিপুৰাত উগ্ৰপন্থী সদস্যৰ আত্মসমৰ্পণ অব্যাহত আছে । এইবাৰ অসম ৰাইফলছৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ NLFT কেডাৰৰ (NLFT PD cadres surrendered) । ৫ জনকৈ NLFT(PD) কেডাৰে ধলাই জিলাত আত্মসমৰ্পণ কৰে ।

পুৱাই খং উঠিল শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ (Minister Bimal Borah got angry) ! কিন্তু কিয় ? অন কেমেৰাত শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই ধমক দিলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মীক ৷ শনিবাৰে মৰাণ বিধান সভা সমষ্টিৰ ৰাংচালি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ঘোঁৰাঘাজত পুৱাই দীনদয়াল উপাধ্যায় আঁচনি বিদ্যুৎ সংযোগী কাম পৰিদৰ্শন কৰে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই (Bimal Borah visits UGJY at moran lac)। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যুৎ বিভাগৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মকাণ্ড দেখি ক্ষোভিত হৈ ধমক দিলে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মীক ।

সমগ্ৰ দেশবাসীৰ ওচৰত লজ্জানত হ'ব লগা হ'ল বিহাৰ আৰক্ষী । অপৰাধীক আটক কৰিবলৈ ভুলবশতঃ কইনাৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰক্ষীয়ে (Bihar Police wrongly entered bride's room)। ৰাইজৰ তীব্ৰ সমালোচনা আৰক্ষীক ।

ৰাজ্যখনত পুনৰ আক্ৰমণৰ বলি চিপিআই(এম)ৰ কৰ্মী । এইবাৰ দক্ষিণ জিলাৰ কমলপুৰত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে চিপিআই(এম)ৰ কৰ্মীক (CPIM worker killed in Tripura)। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ । বিজেপি গুণ্ডা বাহিনীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ ।

বোকাখাত চাহ বাগিচাৰ ২৫০ টা আত্মসহায়ক গোটক বিতৰণ উন্নতজাতৰ মুৰ্গী পোৱালী (Atul Bora distributed poultry in Bokakhat) ৷ উন্নতজাতৰ মুৰ্গী পোৱালী বিতৰণৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কৃষি আৰু পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ৷ লগতে উপস্থিত থাকে পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎস তথা বোকাখাত চাহ বাগিচাৰ একাংশ লোক ৷

উত্তৰাখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শুকুৰবাৰে ডেৰাডুনত উপস্থিত হয় (CM Himanta Biswa in Uttarakhand ) । এই সময়চোৱাত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত,অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে, হৰিশ ৰাৱটে উত্তৰাখণ্ডত এখন মুছলমান বিশ্ববিদ্যালয় খুলিব বিচাৰিছে (Exclusive interview of CM Himanta Biswa in Uttarakhand) ।

মায়ামৰা ধৰ্মীয় ৰীতিয়ে ভকতক সেৱা কৰি চাবুৱা গ্ৰন্থমেলাৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হ’ল (laikhuta of Chabua book fair has been established ) ৷ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব চাবুৱা গ্ৰন্থমেলা ৷ মূলত ''গ্ৰন্থ চিৰদিন চিৰকাল'' এই মুল মন্ত্ৰৰে চাবুৱাৰ সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, চিত্ৰকৰ, নাট্যকাৰ, গ্ৰন্থপ্ৰেমী আদি সমাজৰ সুচিন্তক, চাবুৱাৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাৰ আহ্বানত একত্ৰিত হৈ চাবুৱাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে পুৰ্ণাংগ গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰা হৈছে ।

২০২২ চনৰ উত্তৰাখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ শুকুৰবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উধম সিং নগৰ জিলাৰ কিচ্চাত উপস্থিত হয় । কিচ্চা বিধানসভা আসনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজেশ শুক্লাৰ সমৰ্থনত তেওঁ এখন ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰে । এই সময়ছোৱাত, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ে এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে যাকলৈ সম্প্ৰতি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যথেষ্ট আলোচনা হোৱা দেখা গৈছে (Himanta Biswa's controversial stamentment in Uttarakhand ) ।