আকৌ চৰ্চাত শ্বীনা বৰা হত্যাকাণ্ড (Sheena Bora murder case) ৷ মূল অভিযুক্ত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে চিঠিযোগে জনাইছে যে, এতিয়াও জীৱিত আছে শ্বীনা (Sheena Bora is alive) ৷

'স্বাৱলম্বিতাৰ দিন' শীৰ্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে যুৱ উদ্যোগীসকলক সম্বৰ্ধনা জনায় অসম জাতীয় পৰিষদে (AJP felicitates young entrepreneurs)। গুৱাহাটীৰ বিশিষ্ট শিল্পী তথা উদ্যোগী মানস ৰবীন, অনিল বৰুৱা আৰু সৌৰভ নাথক সম্বৰ্ধনা দলটোৰ ।

দুটাকৈ ৰোহিংগীয়া পৰিয়ালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন বিশেষ আবেদন জনাইছে । শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে তেওঁলোকক (Rohingya appeal for refugee status)। অন্যথা পুনৰ নিজ দেশ ম্যানমাৰলৈ ঘুৰি যোৱাৰ অনুমতি লাগে । অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কি নিৰ্দেশনা দিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ?

ৰাজ্যত মাইক্ৰ' ফাইনেঞ্চৰ ঋণ ৰেহাই (Microfinance Loan Waiver in Assam)ৰ নামত বিভাগীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে কৰিছে নেকি ভেকোভাওনা ? কিয়নো প্ৰকৃত হিতাধীকাৰীয়ে লাভ কৰা নাই মাইক্ৰ' ফাইনেঞ্চৰ ঋণ ৰেহাইৰ সুবিধা ৷ অভিযোগ টীয়কৰ একাংশ ভুক্তভোগী মহিলাৰ ৷

স্থলসেনা প্ৰধান জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নাৰৱানেক চীফ অৱ ষ্টাফ কমিটীৰ অধ্যক্ষ(Chairman of Chiefs of Staff Committee) হিচাপে সাময়িকভাৱে দায়িত্বভাৰ অৰ্পন ৷

বুধবাৰে ডিফুস্থিত কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় এখন প্ৰীতি ফুটবল খেল(Friendly football match at KASA Stadium at Diphu) ৷ 15 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেচখন জুবিন একাদশ আৰু কাৰ্বি চিনেমা শিল্পীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়(Football match between Zubin XI and Karbi Cinema silpi) ৷

ধবাৰে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন মিত্ৰ বিটিচি পৰিষদ (Promod Boro lead BTC council) ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে এটা বছৰ ৷ বিটিচি পৰিষদৰ এবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে কোকৰাঝাৰৰ দিব্যাংগসকলৰ সৈতে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পাৰিষদে গ্ৰহণ কৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ ৷ লগতে দিব্যাংগসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবেও আশ্বাস প্ৰদান কৰে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে ৷

ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক (Students and teachers tested covid positive in Dispur College) ৷ মহাবিদ্যালয় খনৰ ৬ গৰাকী ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু ৪ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক’ভিড ।

এখন বিশেষ বাহনৰ সৈতে এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে লখিমপুৰৰ চন্দ্ৰ কমল গগৈৰ ৷ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰয়াত আব্দুল কালাম আজাদে এক মহান কৰ্মৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে চন্দ্ৰ কমল গগৈক দিছিল বাহনখন(Memories of Abdul Kalam Azad) ৷

কংগ্ৰেছ এতিয়া শেষ । দুই তিনিবাৰকৈ হাৰি যোৱা লোকেহে দিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণ । শ্বেৰমান আলীক বিজেপিয়ে জেললৈ পঠিয়াইছে, বিজেপিত লোৱাৰ কথাই নাহে ৷ বুধবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ দলক এনেদৰে তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷