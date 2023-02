ভূমি বিবাদৰ পৰিণতিতে প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিগৰাকীয়ে

বৰপেটাৰোড,১৫ ফেব্ৰুৱাৰী: মঙলবাৰে বৰপেটাৰ সৰভোগত ভয়ংকৰ ঘটনা(Terrible fallout of land dispute Barpeta) । ভূমি বিবাদে ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ(Clash between two parties) । দুটা ফৈদৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজনকৈ লোকে (Three killed over land dispute incident in Barpeta) । জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাৰ । ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত । আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ লগতে চলোৱা অভিযানত কৰায়ত্ব কৰিছে ১৪ জনকৈ লোকক ।

জানিব পৰামতে বৰপেটাৰ সৰভোগত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি দুই পক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা (Clashes due to land dispute in Barpeta) ৷ দু'e পক্ষৰ মাজত হোৱা প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষই পৰৱৰ্তী সময়ত ইমানেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যে শেষত এটা ফৈদে আনটো ফৈদৰ বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰে ৷ ফলত আচিমন নেচা নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাই জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুক আকোৱালি লয় । আনহাতে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণত মৃত্যুক আকোৱালি লয় আন দুজন লোকে । মৃত লোক দুজনৰ নাম হাচমত আলী আৰু ছাইফুল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা মাৰপিটত শিশুসহ দহ গৰাকীকৈ লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে(10 people injured in clash at Barpeta) ৷ ইয়াৰে ছয়জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আটাইকেইজনক সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ স্থানীয় লোকে জনোৱা অনুসৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি দুই পক্ষৰ মাজত চলি আছি ভূমি কেন্দ্ৰীক বিবাদ আৰু সেই ভূমি কেন্দ্ৰীক বিবাদে মঙলবাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷

ভুক্তভোগীয়ে জনোৱা অনুসৰি প্ৰায় ৫০ জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই আব্দুল আজিজৰ ঘৰত দা-যাঠি জোং লৈ প্ৰৱেশ কৰে । তাৰ পাছতেই আব্দুল আজিজৰ পৰিয়ালক অতি বৰ্বৰভাৱে নিৰ্বিচাৰে আক্ৰমণ কৰে দলটোৱে ৷ ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি দুৰ্বৃত্তৰ দলটেয়ে পৰিয়ালটোৰ ৫ টাকৈ বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰে । বাইকসহ কেবাখনো বাহন জ্বলাই দিয়ে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঘৰৰ ভিতৰত থকা বৃদ্ধ মহিলা আচিমন নেচাই জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুক আকোৱালি লয় ।

ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু CRPF বাহিনীৰ লগতে বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসহ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে । আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ ১৪ জনকৈ লোকক সোধাপোচাৰ বাবে আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষীৰ তদন্তৰ লগতে চলাই যোৱা অভিযানত আৰু বহু লোকক আটক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

