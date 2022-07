বৰপেটাৰোড, 28 জুলাই: বৰপেটাৰোডত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস ৷ চিলনী চোৰৰ উপদ্ৰৱত ত্রাহি মধুসূদন সুঁৱৰিব লগা হৈছে স্থানীয় মহিলাসকলে ৷ শেহতীয়াকৈ মহিলাৰ হাতৰ পৰা টকা নথকা এটা বেগ আজুৰি পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ইৰাণী চোৰৰ বাইক ৷

বৰপেটাৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ শিমলাগুৰীৰ কলবাৰী গাৱঁৰ দুগৰাকী মহিলাই বৰপেটাৰোডৰ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটৰ 50 হাজাৰ টকা উলিয়াই লৈ আহিছিল ৷ তাৰ পিছতে দুয়োগৰাকী মহিলাই নিজ গৃহলৈ বুলি ই-ৰিক্সাৰে আহি থকা সময়তে দুই বাইক আৰোহীয়ে ৰাস্তাতে ই-ৰিক্সা ৰখাবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷ ৰিক্সাখন ৰখাই দিয়াত দুই চোৰে মহিলা গৰাকীৰ পৰা টকাৰ বেগটো থাপ মাৰি লৈ AS 01 EJ 9881 নম্বৰৰ বাইকেৰে তীব্ৰ গতিত পলায়ন কৰে (Thief snatching bag from woman in Barpetaroad)৷

টকা নথকা বেগ লৈ পলায়ন কৰি দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে ইৰাণী চোৰে

কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ তীব্ৰগতিত গৈ থকা বাইকখনে কিছু দূৰ অতিক্ৰম কৰিয়েই শিমলাগুৰীৰ পথৰ দাঁতিত থকা এটা বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে ৷ ফলত থিতাতে এটা চোৰৰ মৃত্যু হয় (Thief killed in an accident while fleeing with bag) ৷ জানিব পৰা মতে চোৰ দুটা ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্য আছিল ৷

ইৰাণী গ্ৰুপৰ চোৰ দুটাই বেগত টকা থকা বুলি সন্দেহ কৰি বেগটো টানিছিল যদিও ইফালে মহিলা দুগৰাকীয়ে বেংকৰ পৰা উলিওৱা 50 হাজাৰ টকা ৰুমালেৰে মেৰিয়াই নিজৰ লগতে ৰাখিছিল (Thieves of Irani Group)৷

মৃত্যু হোৱা ইৰাণী গ্ৰুপৰ চোৰটোৰ নাম আমিৰ গোৱালা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আমিৰৰ ঘৰ বিহাৰৰ কিষানগঞ্জত ৷ আনহাতে এই দুৰ্ঘটনাত বাইকখনত থকা ৰোহিত সিং নামৰ আনটো চোৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত চোৰটোক সংকটজনক অৱস্থাত ততাতৈয়াকৈ বৰপেটাৰোডৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় ৷ কিন্তু ৰোহিতৰ মূৰ, নাক আৰু মুখেৰে তেজ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে বৰপেটালৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

আনহাতে প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি আৰক্ষীৰ কোনো বিষয়া চিকিৎসালয়ত উপস্থিত নোহোৱাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা ৰোহিত বৰপেটাৰোডৰ চিকিৎসালয়তেই পৰি থাকিবলগীয়া হয় ৷ প্ৰায় তিনি ঘণ্টাৰ পিছত আৰক্ষীৰ বিষয়া উপস্থিত হোৱাৰ পিছতহে গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা চোৰটোক 108 সেৱাৰে বৰপেটালৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

