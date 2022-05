জনীয়া, 15 মে’ : আকৌ ভূমি বিবাদৰ প্ৰসংগ ৷ শনিবাৰে বিয়লি সত্ৰকণৰা 6 নং ছিটত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা (Clash between local people in Barpeta)। এই মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পাঁচজন ৷ ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, প্ৰায় 8 বছৰ পূৰ্বে সত্ৰকণৰা 6 নং ছিটৰ মতিয়াৰ ৰহমানৰ ওচৰত শিৰাজ আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেওঁৰ চাৰি বিঘা মাটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে আধি দিছিল । ইয়াৰে 3 বিঘা মাটি মতিয়াৰ ৰহমানে মাটিৰ গৰাকী শিৰাজ আলীক ঘূৰাই দিয়ে । বাকী থকা এক বিঘা মাটি আজিলৈকে মতিয়াৰ ৰহমানে শিৰাজ আলীক চমজাই দিয়া নাই ৷ এই অভিযোগ তৰিছে শিৰাজ আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে ৷

এই মাটিৰ সংক্ৰান্ততে শনিবাৰে দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰথমে সৃষ্টি হয় বাকযুদ্ধৰ (Tension over fight in Barpeta) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োপক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হয় তুমুল যুদ্ধৰ (Tense situation in Barpeta) ৷ অভিযোগ অনুসৰি, মতিয়াৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে শিৰাজ আলীৰ ঘৰত আহি লাঠিৰে কোবাই শিৰাজ আলীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক ৷ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় শিৰাজ আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত আহত লোকসকল মন্দিয়া আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকৎসাৰ বাবে আহত লোকসকলক বৰপেটা ফকৰ উদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । সম্প্ৰতি বৰপেটা চিকিৎসালয়ত শিৰাজ আলী চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷

ইফালে শিৰাজ আলীৰ একমাত্ৰ কন্যা বিলকিছ খাতুনক মতিয়াৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই মাৰপিট কৰাৰ লগতে ডিঙিত থকা ৰূপৰ হাৰ, সোণৰ খাৰু আৰু সোণৰ নাকফুলি কাঢ়ি লৈ যায় ৷ এই অভিযোগ শিৰাজ আলীৰ পৰিয়ালৰ ৷

আনহাতে, উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত মতিয়াৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ ওপৰত মন্দিয়া আৰক্ষী চকীত শিৰাজ আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰে এক এজাহাৰ ৷ এই এজাহাৰ দাখিলৰ পাচতেই ঘটনাস্থলীত মন্দিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত ৷

লগতে পঢ়ক : 46 নং দিঘীৰপাম অংগনবাদী কেন্দ্ৰত মাৰপিট