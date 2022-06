বৰপেটা,২৪ জুনঃ বানৰ পানী শুকুৱাবলৈ ধৰাৰ সময়তে বৰপেটা জিলাৰ সুন্দৰীদিয়াত অঘটন(Flood in Barpeta)। বানত ডুব গৈ থকা ঘৰ পৰিস্কাৰ কৰাৰ বাবে পানী আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই শোকাৱহ ঘটনাটো (Teenager died in Barpeta)। পুখুৰীত পিছলি পৰি জ্যোতিৰ্ময় দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃত্য়ু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Teenager dies after falling into pond) ।

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি বানত ডুব যোৱা ঘৰখন পানী শুকাবলৈ ধৰাত শুকুৰবাৰে সত্যৰঞ্জন দাসৰ ১৩ বছৰীয়া পুত্ৰ জ্যোতিৰ্ময়ে মাতৃৰ সৈতে ঘৰখন চাফ চিকুনৰ কানত লাগিছিল । ইয়াৰ মাজতে মাতৃয়ে জ্যোতিৰ্ময়ক পানী আনিবলৈ কোৱাত পুখুৰীলৈ যাওঁতেই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

পাছত SDRFৰ জোৱানৰ এটা দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰজনৰ মৃতদেহ । এই শোকাৱহ ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে পেলাইছে শোকৰ ছাঁ ৷

