বৰপেটাৰোড, 28 জুন : তৃতীয় লিংগৰ লোক অৰ্থাৎ কিন্নৰসকল ৷ তেওঁলোকো আমাৰ সমাজৰ একোটা অংশ যদিও বিভিন্ন সময়ত এওঁলোকক সমাজৰ একাংশ লোকে হেয় প্ৰতিপন্ন কৰি আহিছে । নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে অহৰহ যুঁজ দি আহিলেও এতিয়াও সমাজত নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে এইসকল কিন্নৰে (Transgender people are deprived of their rights) । ৰাজ্যৰ অধিকাংশ কিন্নৰে ভীক্ষা বৃত্তিৰেই কৰি আহিছে জীৱন নিৰ্বাহ ৷ ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ভুৱা কিন্নৰৰ সংখ্যা ।

শেহতীয়াকৈ বৰপেটাৰোডত সংঘটিত হ’ল এক আজৱ ঘটনা (Strange incident in Barpeta)৷ তৃতীয় লিংগৰ নোহোৱা স্বত্বেও লৰাই শাৰী পিন্ধি নিজকে তৃতীয় লিংগৰ লোক বুলি পৰিচয় দি বৰপেটাৰোডত বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল ৷ মঙলবাৰে ইয়াৰে এজনক প্ৰকৃত তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলে হাতে লুটে কৰায়ত্ত কৰি গতাই দিলে আৰক্ষীক ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, হাজোৰ ৰামদিয়াৰ মুন দাস নামৰ যুৱকজনে তৃতীয় লিংগৰ লোকৰ দৰে সাজপোছাক পৰিধান কৰি বৰপেটাৰোডত ধন সংগ্ৰহ কৰি আছিল ৷ ইয়াক প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তৃতীয় লিংগ সন্থাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কেইজনমান তৃতীয় লিংগৰ লোকে ৷ ইয়াৰ পাছতে ঘটনাই ললে অন্য ৰূপ ৷ তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি ডুপ্লিকেট কিন্নৰ মুন দাসক পথৰ কাষত থকা খুটাত বান্ধি শোধাই উত্তম মাধ্যম ।

অৰিজিনেলে কোৱালে ডুপ্লিকেট কিন্নৰক

ইপিনে ভুৱা কিন্নৰ মুন দাসে ক’লে, তেঁও বোলে সৰুৰে পৰাই ছোৱালীৰ সাজ পিন্ধি ভাল পায় ৷ সেয়েহে মহিলাৰ সাজেৰেই মঙলবাৰে বৰপেটাৰোডত ফুৰিবলৈ আহিছিল ৷ কিন্তু যুৱকজনে বৰপেটাৰোড চহৰত কোনো লোক অথবা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কৰা নাছিল ধন সংগ্ৰহ ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ সত্যতা ৷

মন কৰিব লগীয়া যে, একাংশ কিন্নৰে ৰাজ্যত কিন্নৰৰ এক চিণ্ডিকেট চলাই অহাৰো অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত হৈ আহিছে । তাৰোপৰি স্থানীয় আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা কিন্নৰৰ মাজতো বিভিন্ন সময়ত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে । কিন্তু একে সময়তে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা ভুৱা কিন্নৰৰ উপদ্ৰৱেও বিভিন্ন সময়ত সাধাৰণ লোকক জ্বলা কলা খোৱাই আহিছে ৷ এনে ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে কিন্নৰ সমাজেও নাপাব প্ৰকৃত মৰ্যদা ৷

