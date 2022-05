জনিয়া, 18 মে’: এফালে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আনফালে প্ৰবল ধুমুহা ৷ মঙলবাৰে নিশা অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে ৰাজ্যৰ অধিকাংশ অঞ্চলৰ লগতে জোকাৰি গ’ল বৰপেটা জিলাক ৷ ধুমুহাৰ কবলত একাংশ লোকৰ ঘৰবাৰীৰ লগতে খেতিপথাৰসমূহ ক্ষয়গ্ৰস্ত হয় ৷ বিশেষকৈ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাই তাণ্ডৱ চলাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে (Caused extensive damages to the house, crops and other properties) ৷

কলগাছিয়াত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ

ধুমুহা ইমানে ভয়াৱহ আছিল যে অঞ্চলটোৰ ভালেকেইটা বাসগৃহৰ উৰুৱাই লৈ যায় টিনপাত, বেৰ-চাল (Storm causes extensive damage at Kalgachia) ৷ ফলত আতংকিত হৈ পৰে গাঁওবাসী । ইফালে বিগত কেইদিনমান ধৰি ৰাজ্যত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতো অঞ্চলটোৰ ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় ।

যাৰ বাবে কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়া, বালাৰপাথাৰ, খাৰবাল্লী, আমগুৰি, সুতিৰপাথাৰ আদি কেইবাটাও অঞ্চলত শ শ বিঘা মাকৈ খেতি, ধান আৰু মৰাপাটৰ খেতি জাহ যায় পানীৰ তলত । যাৰ বাবে সম্প্ৰতি কৃষকৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

এই পৰিস্থিতিত চৰকাৰক এই দুৰ্যোগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ক্ষতিপূৰণৰো দাবী জনাইছে ভূক্তভোগী ৰাইজে ৷ অন্যথা ল’ৰা-ছোৱালীক লৈ বিহ পান কৰি আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লবলৈ বাধ্য হ’ব বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে একাংশ কৃষকে ৷

