কলগাছিয়া, ১৮ জানুৱাৰী : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বালিৰ অবৈধ খনন । বিশেষকৈ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত শওপুৰত একাংশ বালি মাফিয়াই দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই চলাই আহিছে বালিৰ অবৈধ খনন (Illegal sand mining in Barpeta) ।

আমিনগাঁৱৰ পৰা জনীয়া হৈ অভয়াপুৰীলৈ যোৱা ২নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথ আৰু শওপুৰত নিৰ্মীয়মান আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ পৰা ক্ৰমে ৫০ মিটাৰ আৰু ১০০ মিটাৰ নিলগৰ পৰা বালি মাফিয়াই দিনে নিশাই ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰেৰে চলাই গৈছে এই বালিৰ সৰবৰাহ । ফলত কোটি কোটি টকা চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা ৰাজ্যিক ঘাইপথ, বেকী নৈৰ দলং আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি আহিছে ।

বালি খননত ব্যৱহৃত ডাম্পাৰসহ কেইবাখনো বাহন জব্দ

বৰপেটাৰোড বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত শওপুৰত ট্ৰেক্টৰ, পকলেন, ডাম্পাৰ আদিৰে দিনে-নিশাই খনন কাৰ্য চলাই থকাত ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সোমবাৰে কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া চন্দনা বৰুৱা বিৰকামীয়াই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে AS ২৬ C ৪৭৩০ নম্বৰৰ এখন ট্ৰেক্টৰ, AS ২৮ C ৯১৪৬ আৰু AS ২৮ C ৯১৭২ নম্বৰৰ দুখনকৈ ডাম্পাৰ আৰু এখন পকলেন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ ৰেলিং ভাঙি বালি সৰবৰাহ কৰা ডাম্পাৰ অহা-যোৱা কৰাৰ সুবিধা কৰি দিনে-নিশাই বালি খনন কৰাৰ বাবে শওপুৰ, কালামপুৰ, বালিকুৰি, খাৰবাল্লী আদি গাঁৱলৈ বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়াই কঢ়িয়াই আনিছে তীব্ৰ ভাবুকি । ফলত অতি শীঘ্ৰেই এই খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰশাসনে এনে বালি মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ।

