বৰপেটা, ২ ডিচেম্বৰ: বিদ্যালয়ৰ ভূমি বেদখলক লৈ ক্ষোভিত বৰপেটাৰ ঢাকালীয়াপাৰাৰ ৰাইজ । স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি, ঢাকালীয়াপাৰাৰ যোগীৰপাম প্ৰিঃ ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ বাবে আব্দুল মজিদ আলী নামৰ এজন লোকে দান কৰা মাটি এতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰ দুজনে বেদখল কৰি আহিছে(School land allegedly encroached in Barpeta) । আব্দুল মজিদ আলীয়ে মাদ্ৰাছাৰ বাবে ৫ বিঘা ১৭ লেচা মাটি দান কৰিছিল ৷ ১৯৯৬ চনত ৰাইজৰ দান-বৰঙণিৰে এই ভূমিতে স্থাপন কৰা হৈছিল বিদ্যালয়খন (School was set up with public donations) ।

পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে উক্ত স্কুলখন প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰে । এতিয়া মজিদ আলীয়ে দান কৰা প্ৰায় ৪ বিঘা মাটি তেওঁৰ দুই পুত্ৰ ফাৰুক আলী আৰু ফৰহাদ আলীয়ে বেদখল কৰি আছে ৷ ফাৰুক আলী আৰু ফৰহাদ আলীয়ে বিদ্যালয়ৰ উক্ত মাটিত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি পুখুৰী খান্দি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে(Encroachment in Barpeta school land) । স্থানীয় ৰাইজে ফাৰুক আলী আৰু ফৰহাদ আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি আহিছে যদিও এতিয়াও মাদ্ৰাছাৰ মাটি বেদখলমুক্ত হোৱা নাই ।

বৰপেটাৰ যোগীৰপাম প্ৰিঃ ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ

বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে ফাৰুক আলী আৰু ফৰহাদ আলীয়ে বিভিন্ন ভাবুকি দি ভীতিগ্ৰস্ত কৰে বুলিও ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে ।

ইতিমধ্যে মাদ্ৰাছাখনৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবী জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী, মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ সঞ্চালক, বৰপেটাৰ উপায়ুক্ত আৰু বৰপেটা জিলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়াকো লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় বিষয়াসকলে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক:17 বাৰ মোগলক পৰাভূত কৰা অসমীয়াই বহিৰাগতৰ বিপৰীতে গঢ়িছে প্ৰতিৰোধ: মুখ্যমন্ত্ৰী