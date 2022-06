বৰপেটা ,১৬ জুনঃ ৰাজ্য়ত বিগত কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা মূষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন ( Rain Hits In Assam।) সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো । ইতিমধ্য়ে বানপানীৰ লগতে ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্য়ৰ শিক্ষানুষ্ঠান । বৰপেটা জিলাতো অহা ১৮ জুনলৈকে বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে (Educational Institutions will closed till June 18 At Barpeta District) ৷) বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্তই বৃহস্পতিবাৰে এক নিৰ্দেশনা যোগে জিলাখনৰ সকলোবোৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৷

বৰপেটা জিলাত ১৮ জুনলৈকে বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান

প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অহা ১৮ জুনলৈকে শিক্ষানুষ্ঠান সমুহ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে উপায়ুক্তই ৷ অবশ্যে এই ক্ষেত্ৰত SEBA, AHEC আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত চলি থকা কোনো পৰীক্ষাৰ বাবে কিছু নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে ।

SEBA, AHEC আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত চলি থকা কোনো পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমুহে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আগতীয়া অনুমতি ল'বলৈ শিক্ষানুষ্ঠান সমূহৰ মুৰব্বীসকললৈ নিৰ্দেশনাও উপায়ুক্তই জাৰি কৰিছে ৷ উল্লেখ্য় যে জিলাখনত বিগত কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৃষ্টিপাতৰ বাবে জনগনে ত্ৰাহিহৰি মধুসুধন দেখিবলগীয়া হৈছে । জিলাখনত ঠায়ে ঠায়ে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাই জনগন ।

