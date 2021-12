জনীয়া, 18 ডিচেম্বৰ : চলিত মাহৰ ১০ ডিচেম্বৰ তাৰিখে একাংশ সংবাদ মাধ্যমত কলগাছিয়াৰ লাচাংগা প্ৰি চিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে এটি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল ৷ সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিত বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল ৷ বৰ্তমান এই অভিযোগ ভূৱা আৰু ভিত্তিহীন বুলি আখ্যা দিছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আব্দুছ ছামাদ, সহকাৰী শিক্ষক, পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৷

বিদ্যালয় কতৃপক্ষ তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, প্ৰতিদিনেই বিদ্যালয়খনত প্ৰদান কৰা হয় নিয়মিত পাঠদান ৷ লগতে প্ৰতিদিনেই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত থাকে প্ৰায় 40 জনতকৈও অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷

লাচাংগা প্ৰি চিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰচাৰিত বাতৰি সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

সহকাৰী শিক্ষক গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, ১০ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰধান শিক্ষক আব্দুছ ছামাদ বিদ্যালয়ৰ কাম-কাজৰ বাবে বৰপেটালৈ যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দুষ্ট চক্ৰই ষড়যন্ত্ৰমূলকভাবে বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে(school authorities refuse to the published news) । ভূৱা আৰু ভিত্তিহীন বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি বিদ্যালয়ৰ মাটি দখল কৰাৰ বাবে এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰা বুলি এক গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আব্দুছ ছামাদে(Clarification of school authority)।

