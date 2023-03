জনিয়া, 25 মাৰ্চ : বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াস্থিত ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 58 নং বৰভিঠা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত শনিবাৰে নাভূত নাশ্ৰুত কাণ্ড সংঘটিত হয় (58 No Borbhitha Gaon Panchayat scam)। 58 নং বৰভিঠা গাঁও পঞ্চায়তৰ গাঁও সভা পতাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় (tense situation over village meeting)। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি জাননী নিদিয়াকৈ ৭ জন প্ৰতিনিধিয়ে মনে মনে গাঁও সভা পতাত ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে (Scam at 58 No Borbhitha Gaon Panchayat) ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত শনিবাৰে এক গাঁও সভাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল (Scam at Gaon Panchayat)। উক্ত গাঁও সভাত উপস্থিত আছে কেৱল পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী, সদস্য-সদস্যা আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনী । গাঁও সভাত উপস্থিত নাই কোনো গাঁৱৰ লোক ৷ ইফালে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি এখন গাঁওসভাত কমেও ১০০ জন মানুহ উপস্থিত থাকিব লাগে ৷ কিন্তু এইখন গাঁও পঞ্চায়তত কোনো ঘোষণা নকৰাকৈ, ৰাইজক নমতাকৈ আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকৈ মনে মনে গাঁও সভা পাতিছে (tense situation over village meeting)।

ক্ষোভিত ৰাইজে কয় যে, "আজি যে ইয়াত গাঁওসভা পাতিছে সেই কথা কোনো গাঁৱৰ লোকে ঘূণাক্ষৰে গম নাপায় ৷ তেওঁলোকে কেইজনমান কৰ্মচাৰী লৈ গাঁওসভা পাতিছে ৷ আমি এনেকৈ লোক বহি থকা দেখি আগবাঢ়ি আহোঁতেহে গম পাইছো যে আজি গাঁওসভা ৷ তেওঁলোকে কোনোধৰণৰ ঘোষণা কৰা নাই, না তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছে ৷ এই কথা নতুন নহয়, পূৰ্বতেও বৰভিঠা গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰায় গাঁওসভা এনেদৰেই পাতি আহিছে ৷ আমি আহ্বান জনাইছো যে অনতিপলমে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰ জৰিয়তে এই পঞ্চায়তত অভিযান চলাওক ৷ এই পঞ্চায়তটোত দুৰ্নীতিৰে ভৰি পৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ (Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme) অধীনত ঘৰ প্ৰদান কৰাক লৈও ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি চলি আছে পঞ্চায়তটোত ৷ পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী, সচিব সকলোৱে কমিছন লৈ এই দুৰ্নীতিত অংশীদাৰ লৈছে ৷"

এতিয়া ক্ষোভিত লোকে প্ৰশ্ন কৰে যে কোন সাহসেৰে এইগৰাকী সভানেত্ৰী ৰাবিয়া খাতুনে কোনো প্ৰচাৰ নকৰাকৈ গাঁও সভা পাতিবলৈ সাহস পালে ? সঁচাকৈয়ে বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত আছে নেকি এইগৰাকী সভানেত্ৰী ৰাবিয়া খাতুন। এই ঘটনাৰ পিচতে ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নৱৰত্ন পাটোৱাৰী আৰু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয়।

