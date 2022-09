জনীয়া, 8 ছেপ্টেম্বৰ: কলগাছিয়াৰ খাতাৰটাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Road accident at Jania) ৷ এখন চাউল ভৰ্তি ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ যায় এগৰাকী চাইকেল আৰোহীক (One injured in road accident) ৷

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাতাৰটাৰী গাঁৱত বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো (Road accident in Barpeta)৷ জানিব পৰা মতে খাতাৰটাৰী বজাৰৰ পৰা শিমলাবাৰী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত AS 15 9457 নম্বৰৰ চাউল ভৰ্তি ট্ৰাকে এজন চাইকেল আৰোহীক খুন্দিয়াই থৈ যায় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত ট্ৰাকখনৰ তলত ভৰিখন সোমাই যোৱাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় শিমলাবাৰী গাঁৱৰ আবুল হাশেম নামৰ 45 বছৰীয়া ব্যক্তিজন ৷

চাউল ভৰ্তি ট্ৰাকে মহতিয়ালে চাইকেল আৰোহীক

প্ৰতিদিনৰ দৰেই নিজৰ ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় কামত বজাৰলৈ গৈছিল আবুল নামৰ লোকজন ৷ স্থানীয় ৰাইজে গুৰুত্বৰভাৱে আহত ব্যক্তিজনক বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত ভৰ্তি কৰাই যদিও অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত বৰভিঠা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চাউলভৰ্তি ট্ৰাকখন জব্দ কৰি বৰভিঠা আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যায় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

