বৰপেটা,২৮ আগষ্ট: উজনি ত্যাগ কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই বৰপেটাত পদাৰ্পণ কৰি প্ৰথম বাস কৰা ঠাইখিনি আছিল বৰপেটাৰ চিনপৰা ভিঠি ৷ বৰপেটাৰ এই ঠাইখিনিৰ শুভ চিন দেখি নাও চপাই ৬ মাহ কাল বাস কৰা আৰু পিচলৈ চিনপৰা ভিঠি থানৰূপে প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰা থানখনে পাঁচশ বছৰে গুৰুজনাৰ বৰপেটা আগমনৰ স্মৃতিকেই সোঁৱৰাই আহিছে ৷

গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজৰিত সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ চিনপৰা ভিঠি থানখনৰ উন্নয়ণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস(Development of Chinpara Bhithi Than) ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে চিনপৰা ভিঠি থানখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ বাবে থানখনত সৌৰচাকি আৰু বিজুলী চাকিৰ ব্যৱস্থা কৰে(Provision of solar lamps and electric lamps) ৷

চিনপৰা ভিঠি থানত সৌৰ চাকিৰ ব্যৱস্থা

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে থানখনত উপস্থিত হৈ সৌৰচাকি আৰু বিজুলী চাকি ব্যৱস্থাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ৷ আনহাতে ৰাজ্যখনৰ সত্ৰ আৰু গুৰু কেইজনাৰ স্মৃতি বিজৰিত থান সত্ৰসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহন কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ সৈতে উপস্থিত থাকে বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুনীন্দ্ৰ নাথ দাস ।

