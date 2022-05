বৰপেটা, ৬ মে : প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম খানৰ পদত্যাগৰ (EX MLA Abdur Rahim Khan quits Congress) পিচতে এতিয়া বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লৈছে ৰফিকুল হক ওৰফে ৰাজীৱে (Rafikul Haque takes over as Barpeta Congress president) ৷ সৰভোগৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক চামচুল হকৰ পুত্ৰ ৰফিকুল হকক বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ৷

ৰফিকুল হকৰ বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ

উল্লেখ্য যে, গৃহ সমষ্টি বৰপেটা ৰোডৰ পৰা বহু কংগ্ৰেছ সতীৰ্থৰ সৈতে আহি বৰপেটাৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হোৱা ৰফিকুল হকক উষ্ম আদৰণি জনায় কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ৷ আদৰণি অনুষ্ঠানৰ পিচতে তেওঁ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আব্দুৰ ৰহিম খানে সভাপতিৰ পদ আৰু সাধাৰণ সদস্যৰ পৰাও পদত্যাগ কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিচতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ততাতৈয়াকৈ নিশাৰ ভাগতেই ৰফিকুল হকক জিলা সভাপতিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে ৷ ইপিনে সভাপতি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলেও ৰফিকুল হকে আব্দুৰ ৰহিম খানক তেওঁৰ পদত্যাগ সম্পৰ্কত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ আহ্বান জনায় ৷

