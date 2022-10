বৰপেটা, ১৮ অক্টোবৰ: দীপাৱলীৰ সময়ত বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজীয়ে উৎসৱৰ আনন্দ দুগুণে বঢ়াই তোলে ৷ বিশেষকৈ বৰপেটাত থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা আতচবাজী শিল্পৰ সমগ্ৰ দেশতে আছে এক বিশেষ পৰিচিতি ৷ বৰপেটাৰ এই থলুৱা আতচবাজী শিল্পৰ (Local cracker industry of Barpeta) সৈতে জড়িত হৈ আছে বৰপেটাৰ মৃৎ শিল্পীসকলো ৷ বিশেষকৈ কলগছ ( Kalgas cracker of Barpeta) নামৰ আতচবাজীবিধ প্ৰস্তুতৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মাটিৰ খোলাটো নিৰ্মাণ কৰে বৰপেটাৰ মৃৎ শিল্পীসকলে ৷

বৰপেটাত আতচবাজীৰ সমান্তৰালভাৱে ব্যস্ত মৃৎ শিল্পী

সম্প্ৰতি বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰৰ মৃৎ শিল্পীসকল (Pottery artist of Barpeta) কলগছ প্ৰস্তুতৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মাটিৰ খোলা নিৰ্মাণৰ কামত জড়িত হৈ পৰিছে ৷ এই মৃৎ শিল্পীসকলৰ মাটিৰ পাত্ৰ নিৰ্মাণেই তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰধান আহিলা ৷ গোটেই বছৰ এই শিল্পীসকলে এনেদৰে মাটিৰ পাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে যদিও দীপাৱলীৰ সময় এওঁলোকৰ ব্যস্ততা বহুত বেছি । কাৰণ দীপাৱলীৰ সময়তে বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় মাটিৰে নিৰ্মিত কলগছৰ এই পাত্ৰসমূহ ৷

বৰপেটাৰ এইসকল মৃৎ শিল্পীয়ে (Pottery art in Barpeta) নিৰ্মাণ কৰা কলগছৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাটিৰ খোলাতো বৰপেটাৰ,বঙাইগাঁও,নলবাৰী আদি জিলাৰ পৰা আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰ লাভ কৰে এই শিল্পীসকলে ৷ বিভিন্ন দামৰ পাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি যোগান ধৰি আহিছে অতচবাজী প্ৰস্তুত কৰা ব্যৱসায়ীসকলক ৷

উদ্বেগৰ কথা এয়ে যে বৰপেটাৰ এইসকল মৃৎ শিল্পীয়ে অনেক সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত শিল্পটো জীয়াই ৰাখিবলগা হৈছে ৷ বিশেষকৈ মৃৎ শিল্পটোৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মাটি গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিলৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিব লাগে (potters are busy for diwali in Barpeta) ৷ দীপ বিলৰ পৰা উচ্চ দৰত মাটি ক্ৰয় কৰি আনি মাটিৰ বাচন -বৰ্তনৰ লগতে কলগছ নামৰ আতচবাজী নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মাটিৰ খোলা নিৰ্মাণৰ কৰি আহিছে ৷

দীপাৱলীৰ আকাশ পোহৰাই তোলা এই মৃৎ শিল্পীসকলৰ পিছে নিজৰ পৰিয়ালবোৰ যেন এন্ধাৰতহে থাকে ৷ কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দি থকা এই মৃৎ শিল্পীসকললৈ নাই কোনো চৰকাৰী সাহায্য ৷ শিল্পটো জীয়াই ৰাখিবলৈ মৃৎ শিল্পীসকলে কেঁচামাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা মাটিখিনি চৰকাৰে বিনামূলীয়াভাৱে সংগ্ৰহৰ অনুমতি দিলে নিশ্চয়কৈ মৃৎ শিল্পীসকল উপকৃত হ'ব ৷ তাৰ বাবে চৰকাৰক বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে মৃৎ শিল্পীসকলে ৷

