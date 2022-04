জনিয়া, 25 এপ্ৰিল : জনিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহু অঞ্চলত বাট-পথৰ দুৰৱস্থা(Poor road condition at Balikuri NC Village)ই ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছে সাধাৰণ জনতাক ৷ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত জনতা বজাৰৰ পৰা সাওঁৰাচৰা হৈ মইনবড়ীলৈ যোৱা খোদ গড়কাপ্তানি পথতে সৃষ্টি হৈছে একাঁঠুকৈ বোকা । যাৰবাবে দেওবাৰে উক্ত পথেৰে যোৱা যাত্ৰীবাহী বাছ এখন পথৰ মাজতে আৱদ্ধ(Bus stuck for poor condition of Road) হৈ পৰে ৷

জানিব পৰা মতে, উক্ত পথচোৱাৰে দৈনিক আহ-যাহ কৰে শতাধিক লোকে ৷ বিগত প্ৰায় ছমাহ ধৰি পথটো এনেদৰে বোকাময় হৈ থকাত স্থানীয় ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৷ সম্প্ৰতি পথটোত ভূঁই ৰুব পৰা অৱস্থা হৈছেগৈ ৷ পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে দৈনন্দিন যাতায়াত কৰা লোকসকল ৷

প্ৰতিবাদী জনতাৰ মন্তব্য

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোট খুজিবলৈ অহা জন প্ৰতিনিধি বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম আৰু বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকক এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰা বুলি স্থানীয় লোকসকলে সদৰি কৰে ৷ কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি দুগৰাকীয়ে ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে নেদেখুৱালে সদিচ্ছা ৷

পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইসকল প্ৰতিনিধিয়ে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ আহিলে গছত বান্ধি ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে স্থানীয় লোকসকলে ৷ স্থানীয় লোকে তীব্ৰতৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পূৰ্বে পথটো মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি দিবলৈ তৎকালীন ব্যৱস্থা হাতত ল’বলৈ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে ৷

