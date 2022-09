জনীয়া, 27 ছেপ্টেম্বৰ: পুনৰ ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ বহু কেইগৰাকীকৈ PFI ৰ কৰ্মী । এইবাৰ দক্ষিণ বৰপেটা, নগৰবেৰা গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে PFI ৰ কৰ্মীক (PFI Leaders arrested from Barpeta) ৷ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত সোমবাৰে নিশা ১ বজাৰ পৰা চলিছিল এই অভিযান প্ৰক্ৰিয়া ৷ অভিযানকালত বাতৰি যুগুত কৰা পৰ্যন্ত ৭ গৰাকীকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

আটকাধীন PFI ৰ কৰ্মীকেইজন ক্ৰমে, খুৰশ্বেদ আলম (টুপামাৰী), শ্বহিদুল ইছলাম (গৰৈমাৰী চাম্পুপাৰা), ৰুহুল আমিন (পলাহৰটাৰী), সদাগৰ আলী (বৰপাথাৰ, গোৱালপাৰা), ছালেমা ইয়াচমিতা (পলাহৰটাৰী), ৰফিকুল ইছলাম (পলাহৰটাৰী) আৰু আসিক ইকবাল (আলোপতি)ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । মনকৰিবলগীয়া যে, কিছুদিন পূৰ্বে PFI নামৰ সংগঠনটোৱে গোৱালপাৰা জিলাত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা দেখা গৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি চলিছিল পপুলাৰ ফ্ৰন্ট অৱ ইণ্ডিয়া (Popular Front of India) চমুকৈ PFI ৰ বিৰুদ্ধে NIA আৰু ED ৰ অভিযান (Raids against PFI) ৷ ইতিমধ্যে সংস্থা দুটাই দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শতাধিক PFIৰ নেতা-সদস্য ৷ NIA আৰু ED য়ে অভিযান চলোৱা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলকেইটা হৈছে অসম, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্য প্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, ৰাজস্থান, তেলেংগানা, কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, কেৰালা আৰু পুডুচেৰী (PFI leaders arrested by NIA) ৷

NIA ৰ প্ৰায় 200 গৰাকী বিষয়াই দেশজুৰি চলাইছে PFI ৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান ৷ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক ধন যোগান, দেশ বিৰোধী কাৰ্য-কলাপ, প্ৰশিক্ষণ শিৱিৰৰ আয়োজন, মানুহক PFI ত যোগ দিবলৈ জোৰ দিয়া আদি বিভিন্ন কাৰ্যত জড়িত থকা লোকসকলৰ ঘৰত চলোৱা হৈছে এই অভিযান (NIA ED conduct raids against PFI) ৷

সেই অনুসৰি অসমৰো কেইবাখনো জিলাত বৰ্তমান পৰ্যন্ত সংস্থা দুটাৰ বিষয়াই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে (NIA raids against PFI in Assam) ৷ বৰ্তমানলৈকে অসমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বহুকেইজন PFI সদস্য৷

