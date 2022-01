বৰপেটা, ২৮ জানুৱাৰী : ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউলৰ বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে বৰপেটা(PDS Rice scam in Barpeta)ৰ বহৰিত উপস্থিত অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান সংস্থাৰ দল(Bureau of investigation economic offences) ৷ বহৰিৰ উত্তৰ বগুৰীবাৰী সমবায় সমিতিত চলি থকা ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউল কেলেংকাৰীৰ অনুসন্ধানৰ বাবে অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান সংস্থাৰ এটা দল বহৰিৰ উত্তৰ বগুৰীবাৰী সমবায় সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় (Rice scam at Bahari) ৷

উল্লেখ্য যে, উত্তৰ বগুৰীবাৰী সমবায় সমিতিৰ সম্পাদক মুক্তাৰ হুছেইনে এজেন্ট সকলক কমকৈ আৰু অনিয়মিতভাৱে চাউল প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল ৷ উত্তৰ বগুৰীবাৰী সমবায় সমিতিখনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈ অহা এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তদন্তৰ বাবে উপস্থিত হোৱা অপৰাধ অনুসন্ধান সংস্থাৰ অনুসন্ধানকাৰী বিষয়াৰ দলটোৱে ধৰা পেলায় অনেক বিসংগতি ৷ যাৰ বাবে অপৰাধ অনুসন্ধান সংস্থাৰ অনুসন্ধানকাৰী দলটোৱে মুক্তাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে তেওক সম্পাদকৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল ৷

বৃহৎ চাউল কেলেংকাৰী : অভিযুক্ত মুক্তাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আন এক অভিযোগ

সম্প্ৰতি অভিযুক্ত সম্পাদক মুক্তাৰ হুছেইনে এইবাৰ চৰকাৰৰ বাধাকো আঁওকান কৰি নিজ ইচ্ছামতে সমবায়ৰ কাৰ্যালয়ৰ তলা ভাঙি কাৰ্যালয়ত প্ৰবেশ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ বি আই ই অ'ৰ গোচৰৰ ভিত্তিত বৰপেটাৰ যোগান বিষয়াই সম্পাদক মুক্তাৰ হুছেইনক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই পূব চেঙা সমবায়ৰ সম্পাদকজনক চাউল বিতৰণৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত মুক্তাৰ হুছেইনে তলা ভাঙি কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে ৷

সকলো তদন্ত আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক ভৰিৰে মোহাৰি চাউল চুৰিৰ অভিযুক্ত মুক্তাৰ হুছেইনে তলা ভাঙি কাৰ্যালয়ত প্ৰবেশ কৰাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰবল বিতৰ্কৰ ৷ কাৰ সাহসত চাউল চুৰি কাৰ্যৰ অভিযুক্ত মুক্তাৰ হুছেইনে এনেদৰে সমবায় সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ তলা ভাঙিবলৈ সাহস কৰিলে, সম্প্ৰতি এই বিষয়ৰ তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

