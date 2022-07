বৰপেটা, 22 জুলাই: বৰপেটাত বিলাতী সুৰাৰ আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানক লৈ অব্যাহত আছে উত্তেজনা ৷ শেহতীয়াকৈ বৰপেটাৰোডত 7 খনকৈ বিলাতী সুৰাৰ দোকানৰ বাবে No Objection certificate ৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াক লৈ চহৰখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ 2009 চনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন পূৰ্বৰ পৌৰপতি প্ৰয়াত বিদ্যানন্দ চৌধুৰীৰ দিনতে বৰপেটাৰোড পৌৰসভা এলেকাত বিলাতী সুৰাৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ বৰপেটাৰোড পৌৰবোৰ্ডৰ পৰা নিদিয়াৰ বাবে এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল (NOC for foreign liquor shops from Barpeta Road Municipal Board) ৷

বৰপেটাৰোড পৌৰবোৰ্ড প্ৰশাসনৰ অধীনলৈ যোৱাৰ সময়ত বৰনগৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া পাৰ্থপ্ৰতিম খনিকৰে বৰপেটাৰোড পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে দায়িত্বভাৰ লয় (Barpeta Road Municipal Board Formation) ৷ ইয়াৰ পিছতেই কাৰ্যবাহী বিষয়া গৰাকীয়ে বৰপেটাৰোড পৌৰ এলেকাত নতুনকৈ 7খন বিলাতী সুৰাৰ দোকান খোলাৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে আপত্তি নথকাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হয় (Charges issuing NOC for license for liquor shop) ৷

বৰপেটা জিলাৰ প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত আৰু কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ

ইয়াৰ পিছতেই সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বৰপেটা জিলাৰ প্ৰাক্তন জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূচাল আৰু বৰনগৰৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পাৰ্থপ্ৰতিম খনিকৰে বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত সাতখনকৈ সুৰাৰ দোকানৰ আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে(NOC of liquor shops issued in exchange for money)৷

বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "বৰপেটাৰোডত এতিয়ালৈ যি সুৰাৰ বিপনী হৈছে ; পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে আৰু সুৰাৰ বিপনী স্থাপন নহয় তাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এটা অসাধু চক্ৰই যি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বেছিভাগেই শাসকীয় দলৰ লগত জড়িত নেতা পালিনেতা, তেওঁলোকে অতি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে 7 খন সুৰাৰ বিপনীৰ বাবে আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ গৈছিল ৷ মই দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰিছো, বৰপেটা জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াই এই প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে ৷ এই প্ৰমাণপত্ৰৰ নামত এটা বৃহৎ পৰিমানৰ ধনৰ লেন-দেন কৰিছে ৷ এই কামৰ বিৰুদ্ধে মই তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছো ৷"

সৰভোগ সমষ্টিত যাতে নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ সুৰাৰ বিপনীৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া নহয়, তাৰবাবে আৱকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক সাক্ষাৎ কৰি বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে দাবী জনাইছে বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে (MLA Manoranjan Talukdar)৷

