বৰপেটা,১৭ জুন: নেৰানেপেৰা বৰষুণে ব্যাহত কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ জনজীৱন(Different parts of Assam badly affected by incessant rains) । চৌদিশে বানৰ সৃষ্টি হোৱাত হাঁহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ(Flood in Assam) । ইয়াৰ মাজতে বৰপেটাত এক বিশেষ খবৰে লাভ কৰিছে চৰ্চা । বৰপেটাত বৰষুণৰ ফলত ভাঙি পৰিল নিৰ্মীয়মান দেৱাল ৷

বৰপেটাত নিৰ্মীয়মান আদালত ভৱন চৌহদৰ দেৱালখন ভাঙি পৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৷ আনহাতে নিৰ্মীয়মান আদালত ভৱনৰ চৌহদৰ উত্তৰ দিশৰ দেৱালতো মেলিছে বৃহৎ ফাট ৷ অনুপম শৰ্মাৰ মালিকাধীন অনুপম কনষ্ট্ৰাকছনৰ অধীনত চলি আছিল আদালত ভৱনটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম ৷

প্ৰায় ৩০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মীয়মান আদালত ভৱনৰ চৌহদৰ পকী দেৱালখন নিৰ্মাণৰ পিছতেই কিদৰে খহি পৰিল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ ৷ দেৱালখন খহি পৰাৰ ফলত বিদ্যুতৰ খুটা আৰু ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰৰো ক্ষতিসাধন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে দেৱালৰ লগতে নিৰ্মীয়মান নলাটোৰো ক্ষতিসাধন হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷ নিৰ্মাণ সংস্থাটোৰ অভিযন্তাই প্ৰবল বৰষুণৰ বাবেই দেৱালখন ভাঙি পৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে ৷ বৰষুণৰ বাবেই এখন মজবুত দেৱাল ভাগি পৰাক লৈ ৰাইজৰ মাজত উদয় হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ ৷

