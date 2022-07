বৰপেটা,১৫ জুলাই: শেহতীয়াকৈ ই-ৰিক্সাসমূহৰ বাবে বৰপেটা চহৰত ব্যাপক যান-জঁটৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Traffic jams in Barpeta for E rickshaws)। যাৰ বাবে সাধাৰণ যাত্ৰী তথা আন আন বাহনৰ চলাচলত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহিছে । সেয়েহে বৰপেটা স্থানীয় ই-ৰিক্সা চালক সন্থাই যান-জঁটৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । চহৰত ই-ৰিক্সা চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম বান্ধি দিছে সন্থাই (New rules of e rickshaw Drivers Association)।

বৰপেটাত ই ৰিক্সা চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম

এতিয়াৰে পৰা বিশেষ ষ্টিকাৰ লগোৱা ই-ৰিক্সাহে চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে সন্থাই । লগতে ই-ৰিক্সা চালকসকলৰ মাজত সেই বিশেষ ষ্টিকাৰো বিতৰণ কৰে । ই-ৰিক্সা চালক সন্থাৰ সভাপতি অচ্যুত পাঠকে আঁতধৰা ষ্টিকাৰ বিতৰণ সভাত এই নতুন নিয়মৰ শুভাৰম্ভ কৰে বৰপেটাৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰদপ্তৰ বৰুৱাই ।

উক্ত কাৰ্যসূচীত বৰপেটা সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰঞ্জন দ'লেও উপস্থিত থাকে । চহৰখনক যান-জঁটমুক্ত কৰাৰ বাবে ই-ৰিক্সা সন্থাই কেইবাটাও নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । এতিয়াৰে পৰা চহৰৰ বাহিৰৰ পৰা অহা ই-ৰিক্সাসমূহ বৰপেটা চহৰৰ বিশেষ স্থানতে যাত্ৰী নমাই উভতি যাব লাগিব । ই-ৰিক্সা চালকসহ ৫ গৰাকী যাত্ৰীহে উঠাব পাৰিব, ই-ৰিক্সাত সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বন্ধ কৰিব লাগিব ।

ইফালে কোনখন ই-ৰিক্সা কোন ঠাইৰ পৰা আহি ক'ত ৰখাব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে চালকসকলক অৱগত কৰা হয় । অৱশ্যে বৰপেটা চহৰত ই-ৰিক্সাই সৃষ্টি কৰা যান-জঁটৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে সন্থাই এই পদক্ষেপ লৈছে যদিও ই-ৰিক্সা চালকসকলে নতুন নিয়মসমূহ কেনেদৰে পালন কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব । ইফালে আৰক্ষীয়েও ই-ৰিক্সা সন্থাৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ।

