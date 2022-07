জনীয়া, 2 জুন: প্ৰতি বছৰৰ 1 জুলাইত সমগ্ৰ দেশতে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হয় (National Doctors’ Day celebrated in India on July 1)৷ আন বছৰসমূহৰ দৰে এইবাৰো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে শুকুৰবাৰে পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস ।

জনসেৱাৰ বাবে নিস্বাৰ্থভাৱে নিজকে সদাব্যস্ত কৰি অহা চিকিৎসাসেৱা আগবঢ়াই অহা প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসকৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আৰু সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যেই এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ।

এই দিনটোতে প্ৰখ্যাত চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী (freedom fighter) তথা পশ্চিমবংগৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী (second Chief Minister of West Bengal) ড৹ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়ৰ জন্ম আৰু মৃত্যু বাৰ্ষিকীও উদযাপন কৰা হয় (Dr Bidhan Chandra Roy who was a well known doctor) ।

বিধান চন্দ্ৰ ৰয়লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি: কলগাছিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস উদযাপন

ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে সদৌ অসম চিকিৎসক সন্থাৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত শুকুৰবাৰে পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস (National Doctors day observed at Kalgachia) ৷ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত স্বনামধন্য চিকিৎসক বিধান চন্দ্ৰ ৰয়ৰ জন্ম তথা মৃত্যু বাৰ্ষীকিৰ এই বিশেষ দিনটোতে বিভিন্ন কাৰ্যসুচীৰে আয়োজন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস ।

ডাক্তৰ হৰিষাদিত্য দাসৰ সঞ্চালনাত আয়োজিত আলোচনা চক্ৰত অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰবীন শিক্ষাবিদ এম মোজামেল হুছেইন, বৰপেটা জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাক্তৰ তীৰ্থনাথ শৰ্মা, AMSA ৰ নেতা ডাক্তৰ পৰেশ কলিতাই ৷

আলোচনা চক্ৰখনত চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ হাসমত আলিয়েও ভাষণ প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ লগতে কলগাছিয়া প্ৰেছ ইউনিয়নৰ সভাপতি শ্বহিদুল ইছলামে শিল্পী নচিকেতাৰ 'O DOCTOR' গীতক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ডাক্তৰ অনিৰ্বান দত্তৰ 'আমি ডাক্তৰ' শীৰ্ষক গীতটোক আকোৱালি লৈ সমাজসেৱা কৰি আগবাঢ়িবলৈ চিকিৎসকসকলক আহ্বান জনায় ।

