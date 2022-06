বৰপেটাৰোড, ২০ জুন : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও ভয়াৱহ হৈ আছে (Floods in Assam)। নামনি অসমৰ নলবাৰী, বৰপেটা জিলা বানপানীত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে বিজেপি চৰকাৰ আৰু মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ উঠে সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ (Manoranjan Talukdar is angry with minister Ranjit Das)। কিয়নো বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি চৰকাৰ লগতে আই.টি চেলে মিছা অপপ্ৰচাৰ চলাইছে ।

শেহতীয়াকৈ বিধানসভাৰ এটা সজাতি দল কাশ্মীৰলৈ গৈছিল । বিজেপিৰ বিধায়ক শিবু মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত ১৪ জুনত দলটো বিশেষ গৱেষণাৰ বাবে কাশ্মীৰলৈ গৈছিল । কিন্তু এনে সময়তে বানপানীয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰাত বিধায়কগৰাকীয়ে কাশ্মীৰত প্ৰমোদ বিহাৰ কৰিবলৈ যোৱা বুলি একাংশই অপপ্ৰচাৰ কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী । বিজেপিৰ আই.টি চেলত লিখা-মেলা কৰাসকলক মূৰ্খ আখ্যা দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

ৰণজিৎ দাসৰ ওপৰত খং সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ

ইফালে তেওঁ সমষ্টিত নথকাৰ সময়তে সৰভোগৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে সৰভোগৰ একাংশ স্থানত পৰিদৰ্শনৰ বাবে গৈছিল । সেই সময়চোৱাত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা ৰণজিৎ কুমাৰ দাসকো উভতি ধৰে চিপিআই(এম) বিধায়কগৰাকীয়ে । চিপিআই(এম)ৰ বিধায়কগৰাকীৰ মতে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে হাফপেণ্ট পিন্ধা ৰাজনীতি বন্ধ কৰিব লাগে ।

মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ মতে সৰভোগৰ পৰিৱৰ্তে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ সমষ্টি পাটাছাৰকুছিত বানপানীয়ে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে । কিন্তু তাৰ পাছতে নিজৰ সমষ্টিবাসীৰ চিন্তা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সৰভোগলৈ বানপানী পৰিদৰ্শনৰ বাবে অহাত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ । বিধায়কগৰাকীৰ মতে সৰভোগৰ বাছি বাছি মাত্ৰ দুখনমান ঠাইলৈহে ৰণজিৎ কুমাৰ দাস গৈছে ।

বিধায়কগৰাকীৰ মতে অসমৰ বানপানী সমস্যা সমাধানত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ চৰকাৰ (MLA Manoranjan Talukdar criticizes BJP)। ইয়াৰোপৰি বানপীড়িত ৰাইজক সাহাৰ্য প্ৰদানতো ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ । বিজেপিয়ে মাত্ৰ আধা কিঃগ্ৰাঃ চিৰাৰে সাহাৰ্য দিবলৈ গৈছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে । বিধায়কগৰাকীৰ মতে তেওঁ কাশ্মীৰত থাকিলেও সমষ্টিবাসীৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা ৰাখিছিল । সমষ্টিবাসীৰ বাবে ফোনযোগে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে দাবী কৰে ।

