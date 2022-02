বৰপেটা, 9 ফেব্ৰুৱাৰী : সমাগত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে বৰপেটাৰোড চহৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ১০ টাকৈ আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে (ten new schemes to develop barpeta) ৷ প্ৰায় ১ কোটি ৩৮ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে চহৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে ১০টাকৈ আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয় এই আঁচনিৰ দ্বাৰা বৰপেটাৰোডৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ সমূহ পূৰণ হ’ব (minister ranjit das launched ten new schemes in barpeta) ৷

মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে বৰপেটাৰোড আৰু সৰভোগ পৌৰসভাৰ বাবে আঢ়ৈ কোটি টকা আৱণ্টন দিয়া বুলি উল্লেখ কৰে ৷ আৱণ্টিত উক্ত টকাৰে পৌৰসভা দুখনৰ অন্তৰ্গত বাট-পথকে ধৰি পুখুৰী পাৰ্ক আদি আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সব কা সাথ সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস আৰু সব কা প্ৰয়াসৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীজনে কয় যে ৰাইজে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই শ্লোগানত সহযোগ নকৰে তেন্তে কোনো কামতে আগবাঢ়িব পৰা নাযাব ৷ বৰপেটাৰোড চহৰখনক চাফচিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক সহযোগ আগবঢ়াবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ৷

তেওঁ লগতে কয় ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী পৰিষদে তেঁওলোকৰ দাবী পূৰণৰ স্বাৰ্থত অব্যাহত ৰখা কৰ্মবিৰতি আৰু অৱস্থান ধর্মঘট মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ লগতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক কল্যাণকামী চৰকাৰ বুলি দাবী কৰি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলক আহ্বান জনাই মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷

কংগ্ৰেছৰ দিনত সামান্যভাৱে কিবা এটা লাভ কৰা হাজাৰ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক বৰ্তমানৰ চৰকাৰে 6,500 টকাকৈ দি আছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিলে ক্ষতি কেৱল চৰকাৰৰ নহয় সমাজৰো হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

