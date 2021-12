বৰপেটাৰোড, 20 ডিচেম্বৰ: বিগত 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সন্ধিয়া বৰপেটাৰোডৰ শিমলাগুৰীস্থিত আদৰ্শ একাডেমিৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তথা মানসপুৰৰ যুৱতী ইছিকা সাহা নিজ গৃহৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে ছাত্ৰীগৰাকীক বহু ঠাইত বিচাৰ খোঁচাৰ কৰিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ শুংসূত্ৰ পোৱা নাছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালৰ লোকে বৰপেটাৰোড আৰক্ষী থানাত ছাত্ৰীগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱা সম্পৰ্কত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷

কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই বৰপেটাৰ জয়পুৰৰ বেকী নৈত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ(Ishika death case) হোৱাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে বৰপেটাৰোড চহৰত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । লগতে এইদৰে ৰহস্যজনকভাৱে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই বৰপেটাৰোডত এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷

বৰপেটাৰোডৰ মানসপুৰৰ এই ছাত্ৰী গৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু(Mysterious death of a student in Barpeta Road)ৰ পাচতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয়(Minister Ranjeet Kumar Dass visited to Ishika Saha's house) ৷ লগতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ এনে ৰহস্যজনক মৃত্যুত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷

ৰহস্যজনক ভাৱে মৃত্যু হোৱা ইছিকা সাহাৰ ঘৰত মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

ইফালে, মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ কয় যে, আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষীপ্ৰ গতিত এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ লগতে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে অসম আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ বিপদৰ সময়ত উপস্থিত থাকি সদায়ে সকাহ দি আহিছে ৷ ইয়াৰোপৰি বিজেপিৰ বৰপেটাৰোড মণ্ডলৰ সভাপতি ৰাজা সৰকাৰৰ লগতে দলটোৰ কেবাজনো নেতাৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখি ঘটনাটোৰ সৱিশেষৰ খবৰ লয় ৷

ইতিমধ্যে শনিবাৰে বৰপেটাৰোডত প্ৰায় তিনি শতাধিক লোকে ইছিকা সাহাৰ মৃতদেহ লৈ সমদল কৰাৰ লগতে হত্যাকাৰীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ আনহাতে, ইছিকা সাহাৰ সৈতে কোনে হোৱাট্চএপ কৰিছিল বা ফোন কৰিছিল সেই অনুপাতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷ শেহতীয়াকৈ মৃত ইছিকা সাহাৰ মোবাইল জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

