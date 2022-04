বৰপেটা, ১৯ এপ্ৰিল : দেশৰ অন্যতম পিচপৰা জিলা হিচাপে চিহ্নিত বৰপেটা জিলা ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক ৰে'লমন্ত্ৰী ৰাওচাহেব দাদাৰাও ডানৱেৰ বৰপেটাত উপস্থিত (Minister of State for Railways Raosaheb Dadarao Danve) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্য মন্ত্ৰী ৰাওচাহেব দাদাৰাও ডানৱে সোমবাৰে বৰপেটা জিলা ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰেলযোগে আহি বৰপেটা ৰোড ৰে'ল ষ্টেচনত উপস্থিত হয় (Minister of State for Railways visit at Barpeta)।

কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাওচাহেব দাদাৰাও ডানবেৰ বৰপেটা জিলা ভ্ৰমণ

উল্লেখ্য যে, কয়লা আৰু খনি বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিমানযোগে নতুন দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা ৰে'লযোগে বৰপেটা ৰোড ষ্টেচনত উপস্থিত হয় ।

নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বেই ৰে'ল ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীক অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে আদৰনি জনায় (Minister Ranjeet Kumar Dass at Barpeta) ৷ ইয়াৰ পিচতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ সৈতে শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পূস্পাঞ্জলি অৰ্পন কৰে ৷

ইপিনে, বৰপেটাৰোড ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা তেওঁ জিলা সদৰ বৰপেটালৈ অহাৰ বাটত খৈৰাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, দহ মাইল গাঁৱৰ বাঁহ-বেতৰ শিল্প, হাউলী হাস্পতাল, দঙৰকুছী পানী যোগান আঁচনি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱসীত গৃহকে আদি কৰি, তামোল-পাতৰ উদ্যোগ প্ৰধান মন্ত্ৰী নগৰীয়া আৱাস যোজনাৰ ঘৰ, অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ, কৃষি-পাম আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ,প্ৰতিষ্ঠান, আঁচনি আদি পৰিদৰ্শন কৰে ।

ইফালে, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক ৰেলমন্ত্ৰী ৰাওচাহেব ডানভেৰ বৰপেটা জিলা ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ মাজতো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হয় । বিশেষকৈ বৰপেটা চহৰক ৰেলপথেৰে সংযোগ কৰাৰ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বৰপেটা ভ্ৰমনে বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছে ৷

