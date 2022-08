কলগাছিয়া, ৩আগষ্ট: ৰাজ্য়খনৰ কেইবাখনো জিলাত নৈৰ গৰাখহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে(Massive erosion in Assam)। অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ বেঁকী নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে বৰপেটা জিলাৰ কেইবাখনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (Massive erosion at rupshi in Barpeta) । ফলত ব্য়াহত হৈছে পাঠদান । জিলাখনৰ ৰূপসী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভয়াৱহ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰাত এতিয়া বিদ্যালয় গৃহ অন্য় ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

খহনীয়াৰ কৱলত দক্ষিণ বলাইপাথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়

জিলাখনৰ ৰূপসী শিক্ষা খণ্ডৰ আমগুৰি পূৱপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন বৰ্তমান গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে । আনহাতে,৮০৬ নং খাৰবাল্লী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু দক্ষিণ বলাইপাথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ো প্ৰৱল গৰাখহনীয়াৰ ফলত অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলগী হৈছে । যোৱা দুদিন ধৰি বেঁকী নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ বাবে হোৱা খহনীয়াত কেইবাটাও ঘৰ বেঁকী নৈত জাহ গৈছে । সম্প্ৰতি দক্ষিণ বলাইপাথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল বিপাঙত পৰিছে।

ইফালে, বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে এই বিষয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাত কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়খন অন্য ঠাইত স্থানান্তৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । ফলত ১২৯ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ শিক্ষকে গছৰ তলতে পাঠদান কৰি আছে । এনে অৱস্থাত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ ভৱিষ্যতলৈকো নামি আহিছে অন্ধকাৰ ।

