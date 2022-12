বৰপেটাত ভূমি বিবাদত আহত কেইবাজনো

বৰপেটা, 29 ডিচেম্বৰ: ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বৰপেটাৰ পালহাজিত মাৰপিটৰ ঘটনা (Land dispute in Barpeta) ৷ এটা 50-60 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত আহত মহিলাসহ কেবাগৰাকীও ব্যক্তি ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত 7 গৰাকীক ততালিকে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি ৷ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত লোকসকল হৈছে ক্ৰমে নাছিৰুদ্দিন, আবুল হুছেইন, আনোৱাৰ হুছেইন, জাহাংগীৰ আলী, জয়নুদ্দিন আৰু জাইগন নেছা ইত্যাদি (Many injured in land dispute in Barptea) ৷

জানিব পৰা মতে, দীৰ্ঘদিন ধৰি পালহাজিৰ দুটা ফৈদৰ মাজত ভূমি বিবাদ চলি আছিল (Barpeta land dispute news) ৷ অভিযোগ অনুসৰি জনৈক আতোৱাৰ ৰহমান আৰু আব্দুল আৱালৰ নেতৃত্বত দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰি এটা পুখুৰী আৰু কৃষিভূমি বলপূৰ্বক দখলৰ চেষ্টা চলায় (Allegations of land encroachment) ৷ 50-60 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দা, কুঠাৰ, যাঠি-জোং আদি লৈ পুখুৰীত মাছ মাৰি থকা লোকসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় ৷

দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 7 গৰাকী লোক ৷ ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ ভুক্তভোগীয়ে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত বৰপেটা সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিব বুলি জানিবৈ দিছে (Land dispute case) ৷

লক্ষ্যণীয়ভাৱে, ম্যাদী পট্টাৰ মাটি হোৱাৰ পিচতো ভূমিৰ প্ৰকৃত গৰাকীক উচ্ছেদ কৰি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে মাটিখিনি দখলৰ চেষ্টাৰে চলোৱা আক্ৰমণক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত ৷ উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বেও এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ভুক্তভোগীৰ ম্যাদী পট্টাৰ ভূমি বলপূৰ্বকভাৱে দখল কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগীয়ে ৷

