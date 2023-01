বৰপেটা সত্ৰত জ্বলোৱা হ’ল মাঘৰ উৰুকাৰ মেজি

বৰপেটা, ১৬ জানুৱাৰী: শনিবাৰে ৰাজ্যজুৰি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হ’ল মাঘ বিহুৰ উৰুকা (Magh Bihu 2023) ৷ উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰত ভোজ-ভাত খাই আনন্দ-উল্লাস কৰাৰ পিচত দেওবাৰে পুৱা মেজি প্ৰজ্বলন কৰি বিহু উদযাপন কৰে ৰাজ্যবাসীয়ে ৷ পিছে সত্ৰীয়া পৰম্পৰা কিছু দোচোৰা ৷

বিশেষকৈ বৰপেটা সত্ৰৰ (Barpeta Satra) লগতে জিলাখনত ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে সংক্ৰান্তিৰ দিনা উদযাপন কৰা নহয় বিহু ৷ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি সত্ৰনগৰী বৰপেটাকে ধৰি জিলাখনৰ বহু সত্ৰত দেওবাৰেহে পালন কৰা হৈছে মাঘ বিহুৰ উৰুকা (Magh Bihu at Bapeta Satra) ৷ দেওবাৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাকে মুখ্য কৰি জিলাখনৰ শতাধিক গাঁৱৰ সত্ৰবাসী ৰাইজে উদযাপন কৰিছে ভেগালীৰ উৰুকা ৷

আজি সত্ৰীয়া ৰীতি পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত জ্বলোৱা হ’ল মাঘৰ উৰুকাৰ মেজি (Meji at Barpeta Satra) ৷ দেওবাৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাত উৰুকা পালন কৰাৰ পাছত আজি পুৱা সত্ৰৰ নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পিছত পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা ৰীতিৰে সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত বিৰিণাৰে সজা মেজিত বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠকে অগ্নি সংযোগ কৰে (Lit fire in the Meji in Barpeta Satra) ৷

সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত ডেকাসত্ৰীয়া গৌতম পাঠকে মেজি জ্বলোৱা সময়ত উপস্থিত থাকে বৰপেটা সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱ আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ৷ বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ মেজি জ্বলোৱা আৰু বিহু উপলক্ষে সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ বহু ভক্তৰ সমাগম হয় ৷ পৰম্পৰা অনুযায়ী পুহৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা ৪ মাঘলৈ বৰপেটা সত্ৰত ৫ দিনীয়াকৈ মাঘৰ দোমাহী পালন কৰা হয় ৷

এই ৫ দিনে সত্ৰত নিত্যপ্ৰসংগৰ লগতে নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ সংযোজন কৰা হয় ৷ বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ পহিলা তাৰিখটো অৰ্থাৎ আজিৰ দিনতো বৰদোমাহী হিচাপে পালন কৰা হৈছে ৷ বৰদোমাহী উপলক্ষে আজি বৰপেটা সত্ৰত ৰাতিপুৱাৰ নিত্য-নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পিছত সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত প্ৰজ্বলন কৰা মেজিৰ জুই পুওৱাৰ লগতে সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ পুৱাৰে পৰা সত্ৰত সমবেত হয় বহু ভক্ত ৷

প্ৰজ্বলিত মেজিৰ ছাঁইৰে কপালত তিলক লৈ প্ৰতিজন ভক্ত ঘৰমুৱা হয় ৷ আনহাতে আজি সত্ৰত পুৱা নিত্য প্ৰসংগ, ভটিমা, নাম-প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত পাঠৰ পিছত নৈমিত্তিক প্ৰসংগত গায়ন-বায়নে গুৰু আসনৰ সন্মুখত গুৰুঘাট পৰিৱেশন কৰে ৷

