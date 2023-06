বৰপেটাত খিলঞ্জীয়াৰ কবৰস্থানত বেদখল সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ

বৰপেটা, ২ জুন : বৰপেটাত এতিয়াও অব্যাহত আছে ভূ-মাফিয়াৰ দাদাগিৰি (land mafia of Barpeta) ৷ উল্লেখ্য, পূৰ্বতে বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ আছে নুৰুল-চুবুৰৰ নামত । এইবাৰ এই কাৰ্যত নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈছে ভূ-মাফিয়া ছাইফুল ইছলামৰ নাম ৷ বৰপেটাত বাহৰ পাতি থাকি চৰকাৰী ভূমি বেদখলেৰে কোটিপতি হোৱা ছাইফুল ইছলাম এইবাৰ নামি পৰিছে কবৰস্থানৰ ভূমি বেদখলত (land mafia Encroachment in graveyard at Barpeta) ৷

খাদেমুল ইছলাম সমাজৰ কবৰস্থান দখলৰ চক্ৰান্তৰে ভূ-মাফিয়া ছাইফুল ইছলামে লগত গুণ্ডা বাহিনী লৈ খিলঞ্জীয়া মুছলামক ভয়-ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ ফলত এক প্ৰকাৰে উপায়হীন হৈ বৰপেটা চহৰৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান পৰিয়ালসমূহে এতিয়া চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় অসমীয়া লোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিবলগা হৈছে ৷ এইখন হৈছে বৰপেটা চহৰত যুগ যুগ ধৰি বাস কৰি থকা খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকলৰ ২নং কবৰস্থান (Encroachment in graveyard at Barpeta) ৷

এই কবৰস্থানখনত এখন লোৰ গে'ট নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছিল তাৰ লোকসকলে ৷ কিন্তু ভূ-মাফিয়া ছাইফুল ইছলামৰ নেতৃত্বত দা, লাঠি আদি লৈ অহা একাংশ লোকে কবৰস্থানৰ কাম-কাজত বাধা দিয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকি খিলঞ্জীয়া লোকসকলক আক্ৰমণৰ বাবেও উদ্যত হয় ৷ লগে লগে খিলঞ্জীয়া লোকসকলে তাৰ পৰা পলায়ন কৰি বৰপেটা সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে যদিও ছাইফুলক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা বিৰত থাকে বৰপেটা আৰক্ষী ৷

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, বৰপেটা চহৰৰ সোণকুছিৰ শ শ বিঘা চৰকাৰী ভূমি লক্ষ লক্ষ টকাত বিক্ৰী কৰি কোটিপতি হোৱা ছাইফুল ইছলামে এতিয়া কবৰস্থানৰ মাটিতো চকু দিছে ৷ বিশেষকৈ ছাইফুল ইছলামৰ নেতৃত্বত ভূ-মাফিয়াৰ এটা দলে সোণকুছিৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰাৰ লগতে নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ আতাৰ গুৰুমুখী থানখনৰ প্ৰতিও কঢ়িয়াইছে ভাবুকি ৷ যাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজে ভূ-মাফিয়া ছাইফুল ইছলামৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনাইছে ৷

