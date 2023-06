ভূমিকেন্দ্ৰীক সংঘাতৰ ফলত তয়াময়া ৰণ, ১১ জন লোক আহত

গোৱালপাৰা, 1 জুন: ভূমিকেন্দ্ৰীক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি (Land dispute case at Baghmara) ৷ বৰপেটাৰ বাঘমাৰা চৰত দুই ফৈদৰ মাজত ভূমিকেন্দ্ৰীক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Two parties clash for land) । এই মাৰপিটৰ ঘটনাক ১১ জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে (11 injured in land dispute case)। সম্প্ৰতি আহতকেইগৰাকীক স্থানীয় চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও দুগৰাকীৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বৰপেটা জিলাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ তথা গোৱালপাৰা জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল বাঘবৰৰ সমষ্টিৰ আলোপতি থানাৰ অন্তৰ্গত ৪ নং বাঘমাৰা চৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । ইয়াৰ আলী আৰু নজৰ আলীৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি এডোখৰ ভূমিক লৈ পাৰিবাৰিক সংঘাত চলি আছিল। দীর্ঘদিনীয়া ভূমিকেন্দ্ৰীক সংঘাতে বৃহস্পতিবাৰে চৰম ৰূপ লয় (Land dispute clash turns into horror) ৷

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ আলীৰ নিজ ঘৰলৈ অহা-যোৱা কৰা পথৰ মাজত নজৰ আলীয়ে বেৰ দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । উভয় পক্ষই বাহ, লাঠি আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে কৰা আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ফলত দুয়োপক্ষৰে ১১ জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। সম্প্ৰতি আঘাতপ্ৰাপ্ত আটাইকে আলোপতিচৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্ত্তি কৰোৱা হয় ৷

যদিও পিচলৈ ইয়াৰ দুগৰাকী ক্ৰমে আইনুদ্দিন আহমেদ (৬৫) আৰু আব্দুল কৰিম(১৯)ক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত দুয়োজনকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰেপটাস্থিত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ইতিমধ্যে দুয়ো পক্ষই ঘটনা সন্দৰ্ভত পৃথকে পৃথকে আলোপতি চৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে।

