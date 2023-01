বৰপেটাত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু

বৰপেটা,৩০ জানুৱাৰী: 'লোকসভা প্ৰৱাস যোজনা' অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী তথা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰভাৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বাহৰ পাতিছে বৰপেটাত (Union Minister Kiren Rijiju in Barpeta) ৷ দেওবাৰে নিশা বৰপেটাত উপস্থিত হোৱা কিৰেণ ৰিজিজুৱে সোমবাৰে বৰপেটাৰ চেঙা আৰু গৰৈমাৰীত দলীয় সাংগঠনিক সভাত অংশ লোৱাৰ পিচতে বৰপেটাত নাগৰিক সভাত অংশ লৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনময় কৰে (Kiren Rijiju interacts with the people in Barpeta) ৷

মত বিনিময় সভত অংশগ্ৰহণ কৰি কিৰেণ ৰিজিজুৱে ২০২৪ ত বৰপেটা, নগাঁও আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টি বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি দাবী কৰে ৷ লগতে তেওঁ কয় যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্ণ পৰ্যায়ত প্ৰস্তুতি চলাই আছে বিজেপিয়ে (Kiren Rijiju on Lok Sabha elections) ৷ দলীয় কাম কাজৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনি সমুহৰ সুফল যাতে হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বিজেপিয়ে ৷ তাৰবাবে ৰাইজৰ কাষলৈ যাব বিজেপি ৷

বৰপেটা সাহিত্য সভা ভৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা কিৰেণ ৰিজিজুৱে বৰপেটাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ২৪ ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে দল আৰু চৰকাৰে নিজৰ কাম চলাই থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ অৱশ্যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী থাকিবনে সেই সম্পৰ্কে মত প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ৫০ বছৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম বিজেপিয়ে কৰি দেখুৱাইছে ৷ অসমৰ প্ৰতি জিলাতে মেডিকেল, ইঞ্জিনীয়াৰিং কলেজ স্থাপন কৰিছে ৷ ইয়াৰ পিচতো কিয় বিজেপি হাৰিব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৰিজিজুৱে ৷

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাক লৈয়ো মন্তব্য আগবঢ়াই কিৰেণ ৰিজিজুৱে । তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছে নিজৰ ঘৰখনকেই ঠিক কৰিব পৰা নাই ৷ ৰাহুল গান্ধীৰ কথাক গুৰুত্ব সহকাৰে নল’বলৈও আহ্বান জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ দলীয় লোকসকলেই ৰাহুল গান্ধীৰ কথাক গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলিও মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ সংবাদ শিৰোনাম দখলৰ বাবেহে ৰাহুল গান্ধীয়ে নাটক কৰি থাকে বুলি ৰাহুল গান্ধীক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Kiren Rijiju slams Rahul Gandhi) ৷

লগতে তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত গঢ়াৰ বাবে কাম কৰি আছে ৷ ২০২৪ ত নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে দুই তৃতীয়াংশ আসন দখল কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে ৷ ইফালে নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়ত বিজেপিয়ে মিত্ৰ দলৰ সৈতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তিনিওখন ৰাজ্যত বিজেপি মিত্ৰজোটে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও দাবী উত্থাপন কৰে ৰিজিজুৱে ৷

২০১৪ ৰ পিচত দেশ বিৰোধী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে দেশত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰি ভৱিষ্যতেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ ইপিনে কমতাপুৰ আৰু পৰেশ বৰুৱা সম্পৰ্কত কোনো মত প্ৰকাশ নকৰে কিৰেণ ৰিজিজুৱে ৷ দেশৰ কাৰণে আৰু ২০২৪ ত বিজেপিয়ে দুই তৃতীয়াংশ আসন দখল কৰিবৰ বাবে কাম কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: Asam Sahitya Sabha Conference : লক্ষ লক্ষ সাহিত্যানুৰাগীক আদৰিবলৈ সাজু নাৰায়ণপুৰ