বৰপেটাত কনকলতা বৰুৱা স্মাৰক আন্তঃজিলা মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা

বৰপেটা,৩ এপ্ৰিল: IPL ৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত দেশবাসী । সকলোৰে মুখে মুখে এতিয়া ক্ৰিকেটৰ কথা । পুৰুষৰ সমান্তৰালভাৱে ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি গৈছে মহিলাসকলো । অসমতো মহিলা ক্ৰিকেটৰ এক পৰিৱেশ লাহে লাহে গঢ়ি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে । মহিলা ক্ৰিকেটৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যৰে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত সোমবাৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হৈছে কনকলতা বৰুৱা স্মাৰক আন্তঃজিলা মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা (Kanaklata Baruah Inter dist women cricket in Barpeta) ।

২০২২ ৰ পৰা অসম ক্ৰিকেট সন্থাই আৰম্ভ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ বৰপেটাত "চি" গ্ৰুপৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব । এই গ্ৰুপৰ প্ৰতিযোগী জিলা দল কেইটা হ'ল তেজপুৰ, নগাঁও, ধেমাজি, মঙলদৈ আৰু বিশ্বনাথ । প্ৰতিযোগিতাখনত মুঠ ২১ টা দলে যোগদান কৰিছে বুলি জানিবপৰা গৈছে । বৰপেটাৰ উপৰি গোৱালপাৰা, গোলাঘাট আৰু কৰিমগঞ্জতো লীগ পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব (21 teams join inter-district women cricket tournament) ।

বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়া সনাতন দাসে জনায় যে, এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ জৰিয়তে বৰপেটাতো মহিলা ক্ৰিকেট খেলৰ সূচনা হ'ল (Barpeta District Sports Association) । কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে বৰপেটাত মহিলাৰ ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল । দাসে লগতে কয় যে, অসমত মহিলাৰ মাজত ক্ৰিকেট খেলৰ এক পৰিৱেশ ক্ৰমে গঢ় লৈ উঠিছে (Assam Cricket Association) ।

বিগত বৰ্ষৰ কনকলতা বৰুৱা স্মাৰক মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত ১৭ টা দলে যোগদান কৰিছিল । এইবাৰ সেই সংখ্যা ২১ টালৈ বৃদ্ধি পাইছে‌ । অহা বছৰ সংখ্যা আৰু অধিক হ'ব বুলি দাসে আশা প্ৰকাশ কৰে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে । মঙলদৈৰ খেলুৱৈ জিণ্টীমণি কলিতাই মহিলা আ পি এলত খেলাৰ লগতে তেওঁ লাভ কৰা সফলতায়ো অসমৰ মহিলা ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰখনক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি দাসে মন্তব্য আগবঢ়াই (Inter-district women cricket in Barpeta for the first time) ।

ইফালে কনকলতা বৰুৱা আন্তঃজিলা মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ লীগ পৰ্যায়ৰ খেল বৰপেটাত অহা ১২ এপ্ৰিললৈ চলিব । তাৰ পাচতে চাৰিটা মণ্ডলৰ চেম্পিয়ন দল চাৰিটাক লৈ অহা ১৭ আৰু ১৮ এপ্ৰিলত ছেমি ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব । ২০ এপ্ৰিলত প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব । আনহাতে মহিলা ক্ৰিকেট খেলকলৈ যথেষ্ট আশা ব্যক্ত কৰে বৰপেটাত উপস্থিত হোৱা প্ৰতিদ্বন্দী দলসমূহে । ত্ৰিশ অভাৰৰ আজিৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হয় নগাঁও আৰু তেজপুৰৰ মাজত ।

লগতে পঢ়ক: TMC protest in Guwahati: গুৱাহাটীত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি